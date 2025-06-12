Новобранцев ВСУ бросили в бой под видом учебного занятия

Юр рассказал, что группе было приказано осмотреть дома и провести зачистку. В ходе столкновения он получил ранение и был захвачен в плен. О судьбе остальных участников операции пленный не располагает информацией. Также он сообщил, что во время подготовки им давали указание не брать российских военных в плен, а «обнулять» их на передовой.