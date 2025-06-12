Украинское командование отправило группу из 20 мобилизованных на штурм населенного пункта Отрадное в ДНР под видом учебного занятия, заявил пленный военнослужащий ВСУ Александр Юр в интервью РИА Новости. По его словам, новобранцам сообщили, что это тренировка по слаживанию подразделений, скрыв реальную задачу — атаку на позиции, контролируемые российскими войсками.
«Чтобы мы (мобилизованные — ред.) после учебки и перед отправлением на передовую не разбежались, украинское командование отправило нас под видом учебного слаживания в количестве 20 человек в село Отрадное, которое было под контролем русских войск. Но мы об этом не знали», — заявил пленный.
Юр рассказал, что группе было приказано осмотреть дома и провести зачистку. В ходе столкновения он получил ранение и был захвачен в плен. О судьбе остальных участников операции пленный не располагает информацией. Также он сообщил, что во время подготовки им давали указание не брать российских военных в плен, а «обнулять» их на передовой.
Ранее в США заявили о неизбежном крахе киевского режима.