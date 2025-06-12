В ООН заявили о первом с 2011 года снижении числа беженцев в мире

Одновременно совокупное число вынужденно перемещенных лиц в мире увеличилось на 6% по сравнению с 2023 годом, достигнув на конец 2024 года рекордных 123,2 млн человек. В этой категории оказался каждый 67-й житель Земли, говорится в докладе. Более трети из общего числа — суданцы (14,3 млн), сирийцы (13,5 млн), афганцы (10,3 млн) и украинцы (8,8 млн). Согласно предварительным подсчетам организации, в 2025 году и этот показатель впервые за 14 лет может начать снижаться. К концу апреля 2025 года он упал на 1% — до отметки в 122,1 млн, однако сохранение подобной тенденции будет зависеть от того, удастся ли достичь мира или, по крайней мере, временного прекращения огня в главных горячих точках (Демократической Республике Конго, Судане и Украине), а также от того, удастся ли избежать дальнейшего ухудшения обстановки в Южном Судане и создать условия для возвращения населения в Афганистан и Сирию.