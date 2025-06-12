Зеленский просит встречи с лидером Бразилии, который его постоянно игнорирует

Зеленский хочет встретиться с бразильским президентом во время саммита в Канаде.
Президент Украины Владимир Зеленский, несмотря на игнорирование своих запросов, вновь обратился к администрации Бразилии с запросом о встрече с главой страны Луисом Инасиу Лулой да Силвой в рамках саммита G7 («Большой семерки»). Об этом сообщил телеканал GloboNews со ссылкой на источники в бразильских правительственных кругах.
«Зеленский запросил у администрации Бразилии возможность провести встречу с президентом Луисом Инасиу Лулой да Силвой», — передает телеканал. Отмечается, что переговоры предложено провести в рамках саммита G7 («Большой семерки»), который пройдет с 15 по 17 июня в канадской провинции Альберта.
Источники подтвердили, что подобный запрос поступил из Киева. Однако пока неизвестно, согласился ли Лула да Силва на встречу.
В мае этого года издание Metropoles сообщало, что Владимир Зеленский в течение полутора лет направлял обращения к Луле да Силве с предложением о встрече, однако не получал никакого ответа. Ранее, в 2024 году, глава Бразилии высказался о ситуации на Украине. По его мнению, Зеленский должен был выступить за дипломатическое урегулирование конфликта, а не за боевые действия.
Кроме того, личные встречи с мировыми лидерами во время саммита планирует провести и глава США Дональд Трамп. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт, пока график по всем беседам уточняется. Также в администрации Трампа не ответили на вопрос о возможности его встреч с Лулой да Силвой и Владимиром Зеленским, передает «Общественная Служба Новостей».