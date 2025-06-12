Зеленский просит встречи с лидером Бразилии, который его постоянно игнорирует

В мае этого года издание Metropoles сообщало, что Владимир Зеленский в течение полутора лет направлял обращения к Луле да Силве с предложением о встрече, однако не получал никакого ответа. Ранее, в 2024 году, глава Бразилии высказался о ситуации на Украине. По его мнению, Зеленский должен был выступить за дипломатическое урегулирование конфликта, а не за боевые действия.