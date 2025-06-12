Дарчиев: РФ и США как великие державы обречены на мирное сосуществование

Россия и США, имея статус великих держав, обречены на мирное сосуществование вопреки разногласиям между ними и «токсичное» наследие, оставленной предыдущей администрацией Белого дома, заявил посол РФ в Вашингтоне Александр Дарчиев.
«Несмотря на разногласия между нашими странами и токсичное наследие предшествующего периода, которое (российский и американский — прим. ред.) президенты (Владимир — прим. ред.) Путин и (Дональд — прим. ред.) Трамп договорились преодолеть совместными усилиями, Россия и США обречены как великие державы на неконфронтационное мирное сосуществование», — сказал дипломат в ходе выступления в посольстве по случаю Дня России.
Он отметил, что в настоящее время «приоткрылось окно возможностей» для восстановления отношений и поиска решений международных проблем и кризисных на основе принципа многополярности и новой геополитической ситуации.
Напомним, 11 июня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва и Вашингтон напрямую контактируют для устранения раздражителей двусторонних отношений. По словам Пескова, диалог России и США продолжается.