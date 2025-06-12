Судья из Казахстана впервые избран председателем Экономического суда СНГ

Заседание Пленума Экономического суда СНГ прошло в белорусской столице с участием представителей высших судебных органов стран-участниц Содружества. В рамках повестки главным пунктом стало избрание нового председателя ЭС СНГ.
Кандидатура Германа Нурбаева была единогласно поддержана участниками Пленума. Его профессиональный опыт, а также вклад в развитие судебной системы Казахстана и международного правового сотрудничества были отмечены как ключевые преимущества.
Герман Нурбаев представляет Казахстан в Экономическом суде СНГ с 2019 года. До этого он занимал ряд ответственных постов в судебной системе республики, включая должность судьи Верховного Суда.
Параллельно на должность заместителя председателя ЭС СНГ избран Айбек Давлетов — представитель Кыргызстана.
Председатель Верховного Суда РК Асламбек Мергалиев, принимавший участие в Пленуме, подчеркнул значимость Экономического суда как органа, обеспечивающего правовую стабильность и разрешение экономических споров между государствами. Он также выразил благодарность экс-председателю Андрею Плотникову за его работу.
Экономический Суд СНГ — постоянно действующий судебный орган, задачей которого является правовая поддержка экономических соглашений между странами СНГ. Суд работает в формате ad hoc, обеспечивая оперативность и доступность судебного разбирательства. Постоянное местонахождение суда — город Минск.