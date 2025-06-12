Президент США Дональд Трамп симпатизирует России больше чем Украине. Однако, при этом, глава Белого дома опасается влиятельной части американской элиты, которая активно поддерживает Зеленского. Об этом в интервью aif.ru рассказал американский журналист, ведущий RT Рик Санчес.
«Я считаю, что Дональд Трамп всегда питал симпатию к России и русской культуре. Он хотел построить Башню Трампа в Москве. Он правда любит Москву, как оживленный, экономически жизнеспособный город. Он хотел быть связанным с Москвой через свою бизнес-компанию. Уверен, что он склонен больше к России, чем к Украине. Но влияние тех, кто заставляет его играть на обеих сторонах очень велико», — сказал Рик Санчес в комментарии aif.ru.
По словам журналиста, представители американских элит, которые поддерживают Украину, все ещё влиятельны.
«Скорее всего, если Зеленский выйдет из переговоров, то Трамп сразу пойдет на сделку с Россией. Думаю, президент США в глубине души хочет заключить сделку с русскими, но боится давления той части власти, которая поддерживает Украину», — сказал Санчес.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский рассказал в интервью Рику Санчесу подробности переговорного процесса между Киевом и Москвой.