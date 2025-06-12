Американский журналист Санчес раскрыл истинное отношение Трампа к России

«Я считаю, что Дональд Трамп всегда питал симпатию к России и русской культуре. Он хотел построить Башню Трампа в Москве. Он правда любит Москву, как оживленный, экономически жизнеспособный город. Он хотел быть связанным с Москвой через свою бизнес-компанию. Уверен, что он склонен больше к России, чем к Украине. Но влияние тех, кто заставляет его играть на обеих сторонах очень велико», — сказал Рик Санчес в комментарии aif.ru.