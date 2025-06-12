Актёр Ефремов попал в скандальную базу украинского «Миротворца»: подробности

Ефремов вышел из колонии по УДО 9 апреля 2025 года. В заключении артист, который в нетрезвом виде насмерть сбил человека, провел почти пять лет из 7,5. Его заявление об УДО поддержали и родственники погибшего, посчитавшие, что Ефремов уже достаточно наказан за свой проступок. Освобождения его всю ночь у ворот колонии ждали журналисты, но актер уехал инкогнито, тайно ото всех.