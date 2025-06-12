Актёр Ефремов попал в скандальную базу украинского «Миротворца»: подробности

Российский актер Михаил Ефремов был внесен в базу данных экстремистского украинского сайта «Миротворец» в период отбывания наказания в белгородской колонии за смертельное ДТП.
Согласно опубликованной на сайте информации, его обвиняют в якобы «информационной поддержке действий России против Украины» и называют «пособником военных преступлений».
Сайт «Миротворец» известен публикацией персональных данных журналистов, ополченцев ДНР и ЛНР, а также других лиц, которых он относит к «изменникам». В 2016 году действия ресурса вызвали общественный резонанс, разместив контакты аккредитованных в ДНР и ЛНР журналистов, что привело к угрозам в их адрес. Тогда представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дуня Миятович осудила эти действия как угрозу безопасности журналистов.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее критиковала «Миротворец», отмечая, что факт публикации личных данных журналистов противоречит не только Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, но и украинской Конституции.
Напомним, Ефремов устроил ДТП на Садовом кольце в Москве. Пьяный артист (в его крови в день аварии нашли следы наркотиков, алкоголь) на своем внедорожнике через двойную сплошную врезался в автофургон, за рулем которого водитель-курьер Сергей Захаров развозил заказы: мужчина скончался в больнице от полученных травм. Ефремова посадили на семь с половиной лет.
Ефремов вышел из колонии по УДО 9 апреля 2025 года. В заключении артист, который в нетрезвом виде насмерть сбил человека, провел почти пять лет из 7,5. Его заявление об УДО поддержали и родственники погибшего, посчитавшие, что Ефремов уже достаточно наказан за свой проступок. Освобождения его всю ночь у ворот колонии ждали журналисты, но актер уехал инкогнито, тайно ото всех.
Соседи Ефремова признавались, что тот превратился в настоящего затворника. Из-за повышенного внимания к себе актер перестал выходить из дома. Репортеры поджидают его прямо у подъезда. Иногда на месте даже «дежурит» специальный микроавтобус с корреспондентами СМИ.