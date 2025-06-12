Губернатор Дмитрий Махонин поздравил земляков с Днем России и Днем города Перми

Свой 302-й день рождения, напомним, Пермт начала отмечать за час до полуночи 11 июня в сквере основателя города — Василия Татищева. Для пермяков играла живая музыка и работали интерактивные площадки, а ближе к полуночи отличившимся в сфере защиты Отечества пермякам вручили символические ключи от города и медали. Сегодня, 12 июня, в центре города, на набережной Камы и во всех районах пройдет более 60 различных мероприятий — концерты, выставки, спортивные соревнования и народные гуляния. Подробная программа праздника тут.