Губернатор Дмитрий Махонин поздравил земляков с Днем России и Днем города Перми

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поздравил земляков с Днем России и Днем города Перми.
В своем поздравлении глава региона рассказал о многовековой истории нашей страны и о великом наследии наших предков, которое мы не просто бережно храним, но и продолжаем. Развиваем отечественную науку, культуру, искусство. Защищаем суверенитет и свободу России. Прививаем нашим детям любовь к Родине.
— Пермский край вносит важный вклад в развитие страны. Благодаря труду многих поколений земляков наш регион был и остается одним из крупнейших промышленных центров. Чтим прикамские трудовые династии, на их примере воспитываем молодое поколение. Создаем условия для профессиональной и творческой самореализации молодежи в Пермском крае.
Этот год — особенный для города Перми. Мы завоевали статус «Молодежная столица России». Это заслуга нашей активной и талантливой молодежи, которая смело воплощает свои идеи, побеждает на всероссийских конкурсах, прославляя наш регион. Спасибо всем, кто помогает делать краевую столицу и Пермский край лучше. Желаю вам здоровья, благополучия и успехов! — обратился к землякам Дмитрий Махонин.
Свой 302-й день рождения, напомним, Пермт начала отмечать за час до полуночи 11 июня в сквере основателя города — Василия Татищева. Для пермяков играла живая музыка и работали интерактивные площадки, а ближе к полуночи отличившимся в сфере защиты Отечества пермякам вручили символические ключи от города и медали. Сегодня, 12 июня, в центре города, на набережной Камы и во всех районах пройдет более 60 различных мероприятий — концерты, выставки, спортивные соревнования и народные гуляния. Подробная программа праздника тут.