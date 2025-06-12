Мобилизованный военкор рассказал, почему вернется на фронт после тяжелого ранения

В моем случае реабилитироваться настолько, насколько это возможно за имеющееся у меня время, чтобы по возвращении на службу я мог не уступать своим, так сказать, более комплектным сослуживцам. Поэтому у меня нет плана, что буду делать после войны, но я планирую его создать тогда, когда война закончится. Или хотя бы будет снижен накал, например, изменен статус на контртеррористическую операцию — КТО. Может быть, будет отменена частичная мобилизация. Тогда я для себя решу, что моя война закончена. Но не сейчас…