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Госсекретарь США поздравил граждан РФ с Днем России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России.

Как создавалась новая Россия

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России. Об этом говорится в официальном заявлении американского госдепа.

«От лица американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России. США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему», — говорится в его поздравительной телеграмме.

Рубио выразил надежду, что мир с Украиной будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между Вашингтоном и Москвой.

В своем поздравлении он подтвердил, что «США стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ в целях достижения прочного мира между Россией и Украиной», указал Рубио.

Ранее президента РФ Владимира Путина с Днем России поздравили лидеры Казахстана и Белоруссии.