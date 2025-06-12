Госсекретарь США поздравил граждан РФ с Днем России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Марко Рубио поздравил граждан РФ с Днем России. Об этом говорится в официальном заявлении американского госдепа.
«От лица американского народа я хочу поздравить российский народ с Днем России. США по-прежнему привержены поддержке российского народа в его стремлении к светлому будущему», — говорится в его поздравительной телеграмме.
Рубио выразил надежду, что мир с Украиной будет способствовать развитию более взаимовыгодных отношений между Вашингтоном и Москвой.
В своем поздравлении он подтвердил, что «США стремятся к конструктивному взаимодействию с РФ в целях достижения прочного мира между Россией и Украиной», указал Рубио.
Ранее президента РФ Владимира Путина с Днем России поздравили лидеры Казахстана и Белоруссии.