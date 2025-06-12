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Более 50 украинских беспилотников атаковали Россию ночью. Военная операция, день 1205-й

За ночь над регионами России уничтожено 52 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы обсудить с руководством Украины предоставление ей новой военной помощи. Украинская группировка в населенном пункте Комар в ДНР практически выбита с позиций, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Как создавалась новая Россия
Источник: Газета.Ру

9:15 Российские подразделения вошли в Днепропетровскую область на втором участке — у села Дачное, сообщает «Военный обозреватель».

9:07 Президент США Дональд Трамп назвал конфликт между Россией и Украиной «войной беспилотников».

9:00.

8:46 Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения бывшему командиру оперативно-тактической группировки ВСУ «Харьков» бригадному генералу Юрию Галушкину, по делу о провале обороны области в мае 2024 года, потерях личного состава и боевой техники.

8:31 В результате удара украинского БПЛА по гражданской инфраструктуре в Запорожской области электроснабжения лишилась часть Акимовского муниципального округа, об этом сообщает губернатор Евгений Балицкий.

8:28 Министр финансов США Скотт Бессент не знает об отмене действующей вашингтонской администрацией каких-либо санкций, ранее введенных в отношении России.

8:11 Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы обсудить с руководством Украины предоставление ей новой военной помощи.

8:02 ?Минобороны: дежурные средства ПВО ночью сбили 52 украинских беспилотника над регионами РФ.

41 — над Белгородской областью;

6 — над Брянской областью;
3 — над Московским регионом;
2 — над территорией республики Крым.

8:01 Украинская группировка в населенном пункте Комар в ДНР практически выбита с позиций, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в российских силовых структурах.

8:00 Доброе утро, дорогие читатели! Сегодня 1205-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает вести онлайн-трансляцию о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.