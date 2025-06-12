Более 50 украинских беспилотников атаковали Россию ночью. Военная операция, день 1205-й

За ночь над регионами России уничтожено 52 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны России. Министр обороны ФРГ Борис Писториус прибыл с необъявленным визитом в Киев, чтобы обсудить с руководством Украины предоставление ей новой военной помощи. Украинская группировка в населенном пункте Комар в ДНР практически выбита с позиций, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. «Газета.Ru» ведет хронику событий.