Стали известны детали переговоров Маска с Россией в начале нулевых

О том, что Маск хотел купить ракету в России рассказал отец миллиардера Эррол Маск во время выступления на «Форуме будущего 2050». По его словам, Россия ракету не продала, сочтя это шуткой. По словам отца Масква, после этого предприниматель и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии, что положило начало производству компании SpaceX.