Стали известны детали переговоров Маска с Россией в начале нулевых

Американский предприниматель Илон Маск в начале нулевых годов интересовался не покупкой российской ракеты, а пусковыми услугами, то есть только запуском полезной нагрузки в космос. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на одного из участников переговоров Маска с российской компанией «Космотрас».
О том, что Маск хотел купить ракету в России рассказал отец миллиардера Эррол Маск во время выступления на «Форуме будущего 2050». По его словам, Россия ракету не продала, сочтя это шуткой. По словам отца Масква, после этого предприниматель и еще несколько человек стали строить ракету сами в Калифорнии, что положило начало производству компании SpaceX.
Собеседник агентства утверждает, что встреча в «Космотрасе» была непродолжительной и носила исключительно деловой характер.
«Команду Маска интересовала не сама ракета, а пусковая услуга, то есть они планировали запустить какую-то свою полезную нагрузку на российской ракете», — пояснил источник.
По его словам, Маск намеревался запустить несколько разных полезных нагрузок не на одной, а на нескольких ракетах.
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