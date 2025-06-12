Российские военные почти выбили ВСУ из села в ДНР на границе с Днепропетровской областью

Российские бойцы почти выбили с позиций украинскую группировку в населенном пункте Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
«Противник практически выбит из Комара. Остаются точечные очаги сопротивления, идет зачистка», — рассказали агентству в силовых структурах.
Источник уточнил, что большая часть солдат ВСУ, которые удерживали населенных пункт, была уничтожена.
По данным силовиков, покинуть село смогли лишь некоторые украинские боевики.
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