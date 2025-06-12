Ричмонд
+21°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российские военные почти выбили ВСУ из села в ДНР на границе с Днепропетровской областью

Российские бойцы почти выбили с позиций украинскую группировку в населенном пункте Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Как создавалась новая Россия

Российские бойцы почти выбили с позиций украинскую группировку в населенном пункте Комар в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом передает агентство ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

«Противник практически выбит из Комара. Остаются точечные очаги сопротивления, идет зачистка», — рассказали агентству в силовых структурах.

Источник уточнил, что большая часть солдат ВСУ, которые удерживали населенных пункт, была уничтожена.

По данным силовиков, покинуть село смогли лишь некоторые украинские боевики.

Ранее стало известно о продвижении российской армии в Харьковской области.