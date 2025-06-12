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«Встречаю праздник в кругу коллег»: Алексей Лошкин поздравил челябинцев с Днем России

Глава Челябинска Алексей Лошкин поздравил горожан с Днем России. По словам мэра, праздничный день он проводит на работе, как и его заместители и руководители городских районов. Всех их он собрал поздравить челябинцев на крыльце здания мэрии и сделал совместную фотографию.

Как создавалась новая Россия
Источник: Алексей Лошкин / Telegram

— Встречаю День России на работе, в кругу коллег, моей команды, которая каждый день трудится на благо города, — пишет Алексей Лошкин у себя в телеграм-канале. — Сейчас особенно важны сплочённость и поддержка друг друга, умение вовремя мобилизоваться и противостоять внешним вызовам. Таковы реалии современного мира… И мы стремимся добросовестно исполнять свои обязанности, сохраняя атмосферу надёжности и стабильности даже в праздничные дни.

Также челябинцев и жителей региона поздравил с Днем России губернатор Алексей Текслер. В своем видеообращении он прочитал стихотворение южноуральской поэтессы Людмилы Татьяничевой о любви к родному краю.