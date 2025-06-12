«Встречаю праздник в кругу коллег»: Алексей Лошкин поздравил челябинцев с Днем России

— Встречаю День России на работе, в кругу коллег, моей команды, которая каждый день трудится на благо города, — пишет Алексей Лошкин у себя в телеграм-канале. — Сейчас особенно важны сплочённость и поддержка друг друга, умение вовремя мобилизоваться и противостоять внешним вызовам. Таковы реалии современного мира… И мы стремимся добросовестно исполнять свои обязанности, сохраняя атмосферу надёжности и стабильности даже в праздничные дни.