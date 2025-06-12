«Мы не бросим в беде и нас не сломить»: Главы регионов поздравили жителей страны с Днём России

«Этот день напоминает нам о гордости за нашу страну и её замечательных людей. Их талант, ум и самоотверженный труд на протяжении веков прославляли Россию. Среди них — наши земляки, уроженцы Тульской области. Их ратные подвиги, научные открытия и творческие достижения навсегда вошли в историю России и способствовали её развитию в разных сферах. И сегодня туляки продолжают вносить значительный вклад в укрепление государства. В армии и гражданской жизни они проявляют себя как настоящие патриоты, верные своему долгу и Родине», — обратил внимание Миляев.