Сакс: ЦРУ могли тайно участвовать в подготовке атак Киева на аэродромы в РФ

«Так что ЦРУ на протяжении десятилетий делало невероятно опасные вещи, не ставя в известность об этом президента, на том основании, что лучше, чтобы глава государства не знал об этом, потому что нам нужно, чтобы президент мог это отрицать», — рассказал Сакс.