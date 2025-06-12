Специальные службы стран Запада, включая Центральное разведывательное управление, могли тайно приманить участие в подготовке атак Украины на российские аэродромы и железнодорожную инфраструктуру. Об этом заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью Такеру Карлсону.
Он отметил, что ЦРУ не информирует Белый дом о многих вещах. Это объясняется так называемой «традицией отрицания».
«Так что ЦРУ на протяжении десятилетий делало невероятно опасные вещи, не ставя в известность об этом президента, на том основании, что лучше, чтобы глава государства не знал об этом, потому что нам нужно, чтобы президент мог это отрицать», — рассказал Сакс.
Он также назвал ЦРУ «самозащищающейся и самостоятельно действующей организацией». По словам Сакса, она не несет ответственности за свои действия уже 50 лет и уже вышла из-под контроля.
Ранее Сакс сообщил, что западные лидеры, называющие себя союзниками Украины, на деле разрушают её.