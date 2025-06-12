Депутаты рассмотрят модернизацию аэропорта в Маркулештах и кредит для «Энергокома»

Среди проектов, которые будут рассмотрены в первом чтении, значится модернизация Международного свободного аэропорта «Маркулешты», устранение бюрократических барьеров и упрощение деятельности деловой среды, предоставление государственных гарантий по кредиту, предоставленному акционерному обществу «Энергоком» Европейским банком реконструкции и развития, международное сотрудничество в целях развития и гуманитарная помощь, меры поддержки молодежи в целях ее интеграции на рынок труда.
Депутаты также рассмотрят проекты законов о национальной безопасности Республики Молдова, об управлении кризисами и о передаче центра, ответственного за противодействие дезинформации (в народе именуемого «Патриот»), в подчинение президента. Также будет утверждена методология расчета убытков, причиненных переводом сельскохозяйственных земель или земель лесного назначения в другую категорию назначения, а также поправки, направленные на совершенствование нормативной базы, связанной с кадастровой и оценочной деятельностью.
В повестку дня было включено несколько проектов по приведению национального законодательства в соответствие с европейскими нормами. К ним относятся законодательные инициативы, касающиеся защиты инвестиций, норм и стандартов безопасности для пассажирских судов, либерализации и развития энергетического сектора, борьбы с мошенничеством в отношении финансовых интересов Европейского союза.
Парламент также намерен ратифицировать ряд соглашений, в том числе об участии Республики Молдова в программе «Цифровая Европа», которое предоставит предпринимателям, местным администрациям, ассоциативному сектору и гражданам возможность доступа к европейским фондам для цифровизации. Также будет ратифицировано поправочное соглашение № 1 к соглашению о гранте на финансирование реализации проекта «Твердые отходы в Республике Молдова», а также два соглашения, направленных на модернизацию высшего образования.
Депутаты рассмотрят несколько законопроектов во втором чтении. Это законодательные инициативы в сфере энергетики, модернизации и эффективности государственного управления, а также проекты, направленные на охрану нематериального культурного наследия и развитие туристической деятельности. Также к принятию предлагаются проекты о судебной экспертизе и статусе судебного эксперта, а также об оценке деятельности судей и прокуроров.
Парламент должен также одобрить назначение Георге Будяну членом Совета по надзору и развитию компании «Телерадио-Молдова».