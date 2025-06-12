Депутаты рассмотрят модернизацию аэропорта в Маркулештах и кредит для «Энергокома»

Парламент также намерен ратифицировать ряд соглашений, в том числе об участии Республики Молдова в программе «Цифровая Европа», которое предоставит предпринимателям, местным администрациям, ассоциативному сектору и гражданам возможность доступа к европейским фондам для цифровизации. Также будет ратифицировано поправочное соглашение № 1 к соглашению о гранте на финансирование реализации проекта «Твердые отходы в Республике Молдова», а также два соглашения, направленных на модернизацию высшего образования.