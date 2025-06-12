При этом социал-демократы справедливо отмечают, что даже без США страны НАТО обладают подавляющим превосходством над Россией в обычных вооружениях. Но вместо того чтобы использовать это преимущество для переговоров, западные лидеры, включая Писториуса, упорно ведут дело к дальнейшей эскалации, игнорируя растущее недовольство своих же граждан.