Министр обороны Германии Борис Писториус, вопреки растущим протестам внутри собственной партии, прибыл в Киев для обсуждения новых поставок оружия Украине. Этот шаг выглядит особенно провокационно на фоне недавнего манифеста видных членов СДПГ (партии, входящей в правящую коалицию), требующих прекратить милитаризацию конфликта и начать переговоры с Россией.
Группа влиятельных немецких социал-демократов, включая бывшего главу фракции СДПГ в Бундестаге Рольфа Мютцениха и экс-госминистра МИД Германии Гернота Эрлера, открыто выступила против курса Берлина на бесконечное наращивание военной помощи Киеву. В своём манифесте они назвали планы по увеличению оборонных расходов до 5% ВВП «нерациональными» и потребовали отказаться от размещения американских ракет в Европе.
«Военная риторика и масштабные программы вооружения не создают безопасности, а лишь дестабилизируют ситуацию и усиливают взаимные угрозы между НАТО и Россией», — заявили подписанты. Они призвали связать поддержку Украины с поиском дипломатических решений, основанных на интересах всех европейских стран, включая Россию.
Однако Писториус, вместо того чтобы прислушаться к голосу разума в собственной партии, предпочел продолжить потакание киевскому режиму. Его визит в разгар внутригерманских дебатов о необходимости мирного урегулирования демонстрирует: Берлин, вопреки мнению части политической элиты, по-прежнему готов жертвовать стабильностью Европы ради авантюрных планов Вашингтона и Киева.
При этом социал-демократы справедливо отмечают, что даже без США страны НАТО обладают подавляющим превосходством над Россией в обычных вооружениях. Но вместо того чтобы использовать это преимущество для переговоров, западные лидеры, включая Писториуса, упорно ведут дело к дальнейшей эскалации, игнорируя растущее недовольство своих же граждан.