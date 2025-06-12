В Госдуме предупредили и возможном вооруженном столкновении России и Германии

«…Германия, ответственная за поставки немецких ракет (в том числе крылатых ракет большой дальности Taurus) Киеву. Одна из таких реалий — перспектива прямого вооруженного столкновения России и ФРГ из-за поставок ракет», — рассказал депутат в беседе с РИА Новости. Шхагошев напомнил о недавнем высказывании председателя ГД Вячеслава Володина, в котором тот также подчеркнул, что поставка ракет Taurus могла бы привести Германию и ее граждан к новому противостоянию с Россией.