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В Госдуме предупредили и возможном вооруженном столкновении России и Германии

Передача Германией ракет Украине способна привести к прямому вооруженному конфликту между Россией и ФРГ. Об этом сообщил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Как создавалась новая Россия

Шхагошев подчеркнул, что отвественность Германии за поставки немецких ракет Киеву.

Передача Германией ракет Украине способна привести к прямому вооруженному конфликту между Россией и ФРГ. Об этом сообщил член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

«…Германия, ответственная за поставки немецких ракет (в том числе крылатых ракет большой дальности Taurus) Киеву. Одна из таких реалий — перспектива прямого вооруженного столкновения России и ФРГ из-за поставок ракет», — рассказал депутат в беседе с РИА Новости. Шхагошев напомнил о недавнем высказывании председателя ГД Вячеслава Володина, в котором тот также подчеркнул, что поставка ракет Taurus могла бы привести Германию и ее граждан к новому противостоянию с Россией.

Сегодня, 12 июня, министр обороны Германии Борис Писториус прибыл в Киев с незапланированным визитом. В ходе планируемых переговоров планируется особое внимание уделить обсуждению возможного расширения военной помощи Украине.