Глава Башкирии возложил цветы к памятнику Салавату Юлаеву

Самую большую конную статую в России и Европе создали по проекту скульптора Сосланбека Тавасиева. Памятник открыт в 1967 году. Он состоит из облицованного гранитом 10-метрового постамента и конной статуи высотой 9,6 м, отлитой на Ленинградском заводе «Монументскульптура». Руководители, инженеры и рабочие завода трудились с любовью. Это была очень сложная, трудоёмкая работа. Отливали памятник в течение полутора месяцев.