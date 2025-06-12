Глава Башкирии возложил цветы к памятнику Салавату Юлаеву

Самую большую конную статую в России и Европе создали по проекту скульптора Сосланбека Тавасиева. Памятник открыт в 1967 году. Он состоит из облицованного гранитом 10-метрового постамента и конной статуи высотой 9,6 м, отлитой на Ленинградском заводе «Монументскульптура». Руководители, инженеры и рабочие завода трудились с любовью. Это была очень сложная, трудоёмкая работа. Отливали памятник в течение полутора месяцев.
Крупная конная скульптура, опирающаяся на три точки (со значительным смещением центра тяжести, связанным с приданием скульптуре большей динамичности и выразительности), а также наличие больших ветровых нагрузок потребовали специального расчёта. Вопрос был решён путём устройства уникальной стальной рамы, заделанной основанием в железобетонный постамент и пропущенной через опирающиеся ноги, пустотелый корпус коня и фигуру всадника. В 1970 году за эту работу Сосланбек Тавасиев удостоен Государственной премии СССР.