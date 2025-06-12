Запахло жареным: американцы начали эвакуировать дипломатов из подвергшейся агрессии страны

Выступая в подкасте New York Post Pod Force One, который был записан в понедельник, Трамп сказал, что теряет надежду на достижение соглашения. «Я не знаю. Я действительно так думал, и я становлюсь все менее уверенным в этом. Они, похоже, медлят, и я думаю, что это позор. Сейчас я менее уверен в себе, чем это было пару месяцев назад», — сказал он. — С ними что-то случилось, но я гораздо менее уверен в том, что сделка состоится… Может, они не хотят заключать сделку, что я могу сказать? А может, и хотят. Нет ничего окончательного.".