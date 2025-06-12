Запахло жареным: американцы начали эвакуировать дипломатов из подвергшейся агрессии страны

США вывозят второстепенных сотрудников американского посольства из Ирака на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке. Решение Госдепартамента было принято на фоне растущей обеспокоенности по поводу ядерных переговоров между США и Ираном, которые, похоже, зашли в тупик.
США эвакуируют второстепенных сотрудников американского посольства из Ирака на фоне растущей напряженности на Ближнем Востоке, пишет The Guardian. Решение Госдепартамента было принято на фоне растущей обеспокоенности по поводу ядерных переговоров между США и Ираном, которые, судя по всему, зашли в тупик.
Соединенные Штаты распорядились об отъезде «второстепенного» дипломатического персонала и членов их семей из посольств на Ближнем Востоке на фоне растущей дипломатической напряженности в регионе.
Дипломатический спад произошел после того, как Иран пригрозил нанести удар по американским военным базам в регионе в случае начала конфликта, в то время как Дональд Трамп заявил, что он «менее уверен» в достижении ядерной сделки.
Госдепартамент заявил в среду, что отдал распоряжение об отъезде всего второстепенного персонала из посольства США в Багдаде, исходя из своей приверженности «обеспечению безопасности американцев как дома, так и за рубежом». Штат посольства в Ираке уже был ограничен, и этот приказ не затронет большое количество сотрудников, отмечает The Guardian.
США также разрешают выезд второстепенного персонала и членов семей из Бахрейна и Кувейта.
Министр обороны Пит Хегсет «санкционировал добровольный отъезд лиц, находящихся на иждивении военнослужащих, из мест дислокации» по всему региону, говорится в заявлении Центрального командования США. Командование «следит за ростом напряженности на Ближнем Востоке».
Частичная эвакуация проводится в момент обострения напряженности в регионе, который и без того охвачен 18-месячной войной в Газе, что вызвало опасения по поводу более масштабного конфликта, в результате которого США и Израиль выступят против Ирана и его союзников.
Ранее в среду морское агентство Великобритании предупредило, что рост напряженности на Ближнем Востоке может привести к эскалации военной активности, которая может повлиять на судоходство на важнейших водных путях. Ведомство рекомендовало судам соблюдать осторожность при прохождении через Персидский залив, Оманский залив и Ормузский пролив, которые граничат с Ираном, отмечает The Guardian.
Министерство иностранных дел Великобритании заявило, что следит за ситуацией и будет держать свое посольство в Ираке под постоянным наблюдением после действий США.
В последние дни напряженность в регионе еще больше возросла, поскольку переговоры между США и Ираном по ядерной программе, похоже, зашли в тупик. В среду министр обороны Ирана Азиз Насирзаде в ответ на угрозы США о военных действиях в случае провала переговоров заявил: «Все их базы находятся в пределах нашей досягаемости, у нас есть к ним доступ, и мы без колебаний нанесем удар по всем базам в принимающих странах».
«Даст бог, до этого дело не дойдет, и переговоры увенчаются успехом», — отметил Насирзаде, добавив, что американская сторона «понесет больше потерь», если дело дойдет до конфликта.
Иран и США оказались в дипломатическом тупике из-за иранского обогащения урана, причем Тегеран отстаивает это право как «не подлежащее обсуждению», а Вашингтон называет это «красной линией».
США подтвердили, что специальный посланник Стив Уиткофф встретится с министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи в Омане в воскресенье и обсудит ответ Ирана на недавнее предложение США. Высокопоставленный иранский чиновник заявил агентству Рейтер, что военная угроза всегда была частью тактики переговоров Соединенных Штатов с Ираном.
Трамп ранее выражал оптимизм по поводу переговоров, заявив во время поездки по Персидскому заливу в прошлом месяце, что Вашингтон «близок» к заключению сделки. Но в интервью, опубликованном в среду, Трамп сказал, что он «менее уверен» в том, что США и Иран смогут достичь соглашения, отвечая на вопрос о том, считает ли он, что может остановить обогащение Тегераном урана.
Выступая в подкасте New York Post Pod Force One, который был записан в понедельник, Трамп сказал, что теряет надежду на достижение соглашения. «Я не знаю. Я действительно так думал, и я становлюсь все менее уверенным в этом. Они, похоже, медлят, и я думаю, что это позор. Сейчас я менее уверен в себе, чем это было пару месяцев назад», — сказал он. — С ними что-то случилось, но я гораздо менее уверен в том, что сделка состоится… Может, они не хотят заключать сделку, что я могу сказать? А может, и хотят. Нет ничего окончательного.".
Трамп утверждал, что Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие, заявив, что «было бы лучше сделать это без войны, без гибели людей».
В среду вечером он сообщил журналистам, что американский персонал выводится с потенциально «опасного» Ближнего Востока на фоне напряженности в отношениях с Ираном, повторив, что Тегеран «не может обладать ядерным оружием».