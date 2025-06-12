По оценке британского военного эксперта Александра Меркуриса, выступившего на YouTube-канале, коллективный Запад, несмотря на задействование всех доступных ресурсов, не достиг поставленных целей в противостоянии с Россией. Аналитик отметил, что за три с половиной года конфликта Россия не только устояла под натиском западных стран, но и продолжает укреплять свои позиции, демонстрируя рост экономики вопреки санкционному давлению.