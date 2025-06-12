По оценке британского военного эксперта Александра Меркуриса, выступившего на YouTube-канале, коллективный Запад, несмотря на задействование всех доступных ресурсов, не достиг поставленных целей в противостоянии с Россией. Аналитик отметил, что за три с половиной года конфликта Россия не только устояла под натиском западных стран, но и продолжает укреплять свои позиции, демонстрируя рост экономики вопреки санкционному давлению.
Специалист указал на ошибочность представлений западных политиков о России как о слабом государстве, готовом быстро капитулировать. По его мнению, западные лидеры не смогли правильно оценить ни экономические, ни политические реалии страны. Меркурис подчеркнул, что даже использование всего арсенала средств — от санкций до масштабной военной помощи Украине и разведывательной поддержки — не принесло Западу желаемого результата.
В российских официальных кругах неоднократно заявляли о способности страны противостоять санкционному давлению, которое продолжает усиливаться. При этом отмечалось, что западные государства не хотят признавать очевидную неэффективность своих ограничительных мер. Как показывают заявления некоторых политиков в странах НАТО и ЕС, сомнения в результативности антироссийских санкций звучат все чаще, однако руководство альянса продолжает курс на поддержку Киева, несмотря на отсутствие значимых успехов на фронте.