Рютте и тайны русского языка

Этот старый дурак в последние месяцы в своих выступлениях постоянно призывает политиков стран, входящих в состав Североатлантического альянса, повысить военные расходы до 5 процентов ВВП. Иначе, пугает Рютте, в Европу хлынут «орды Путина». И тогда, считает он, произойдет страшное. «Если вы не повысите расходы на милитаризацию до 5 процентов, включая 3,5 процента на оборонные расходы, то у вас останется система здравоохранения… пенсионная система, но тогда вам лучше выучить русский — таковы последствия», — на днях заявил генсек НАТО на конференции в Лондоне.
Русский язык, как известно, великий и могучий, но он как ужасная кара — это что-то новое. Но, видимо, других аргументов в арсенале побуждений подведомственного военно-политического «личного состава» НАТО к действию у Рютте не осталось. 5 июня в Брюсселе прошла встреча глав министерств обороны стран альянса. Такой сбор предшествует саммиту НАТО, который пройдет в Гааге 24−25 июня. Главной темой, как уже анонсировано, станет обсуждение увеличения инвестиций на армии и ВПК. Желающих это сделать мало.
Помнится, в самые первые дни своего повторного прихода в вашингтонский Белый дом президент США Дональд Трамп тоже решительно потребовал от союзников по западному военному блоку повысить показатель оборонных расходов с 2 до 5 процентов ВВП. С ним, тогда еще перепуганные его неукротимой решительностью, все американские клевреты согласились и… ничего не сделали.
Для подкормки оборонной промышленности «резать» придется социалку, но тогда не только сидящие на пособиях мигранты выйдут на улицы с ножами и «коктейлями Молотова», но и добропорядочные налогоплательщики ни за что не проголосуют на следующих выборах за политиков и партии, снизившие уровень жизни населения. Поэтому на всем Западе сейчас наблюдается дружный саботаж. К примеру, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что власти страны в 2025 году постараются увеличить расходы на оборону аж… до 2 процентов ВВП. Сейчас Канада тратит на эти цели 1,4 процента. Британский премьер Кир Стармер в 2025-м обещал увеличить расходы на оборону с 2,3 до 2,5 процента ВВП, но с 2027 года. Но есть повод и для оптимизма: Стармер допустил повышение показателя до 3 процентов… когда-нибудь в будущем.
Вот и готовься с такими союзничками к войне с Россией! Рванув манишку на груди, Марк Рютте бросил на стол последние козыри. Экономика стран блока НАТО в 25 раз больше российской, сказал он, но Россия за три месяца произвела столько же оборонной продукции, сколько во всем Североатлантическом альянсе произвели за год!
Думаете, хоть кто-то там у них на Западе и после этого чухнулся?!
…На заметку господину Рютте: бесплатные курсы изучения русского языка действуют в представительствах Россотрудничества в столицах многих государств мира. Матерным словам там, конечно, не научат, но раскрою Марку одну из наших лингвистических тайн. В нашем языке есть замечательное слово из трех букв. Означает оно «нет». Но пишется и произносится совсем по-другому.