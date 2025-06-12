Рютте и тайны русского языка

Для подкормки оборонной промышленности «резать» придется социалку, но тогда не только сидящие на пособиях мигранты выйдут на улицы с ножами и «коктейлями Молотова», но и добропорядочные налогоплательщики ни за что не проголосуют на следующих выборах за политиков и партии, снизившие уровень жизни населения. Поэтому на всем Западе сейчас наблюдается дружный саботаж. К примеру, премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что власти страны в 2025 году постараются увеличить расходы на оборону аж… до 2 процентов ВВП. Сейчас Канада тратит на эти цели 1,4 процента. Британский премьер Кир Стармер в 2025-м обещал увеличить расходы на оборону с 2,3 до 2,5 процента ВВП, но с 2027 года. Но есть повод и для оптимизма: Стармер допустил повышение показателя до 3 процентов… когда-нибудь в будущем.