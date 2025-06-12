В Молдове может окончательно оформиться самая настоящая диктатура: Новую редакцию Закона о нацбезопасности 12 июня рассмотрит парламент — Майя Санду сможет напрямую вмешиваться в любую сферу жизни государства

В новой редакции Санду получит возможность включить в совет кого посчитает нужным, назначений автоматически в силу должности не будет вообще, а потому не имеют смысла и объяснения главы государства, что в ВСБ решения принимаются голосованием, а не по единоличному усмотрению президентки.