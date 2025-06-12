В Молдове может окончательно оформиться самая настоящая диктатура: Новую редакцию Закона о нацбезопасности 12 июня рассмотрит парламент — Майя Санду сможет напрямую вмешиваться в любую сферу жизни государства

Согласно новой редакции закона о национальной безопасности (проект сегодня, 12 июня, рассмотрит парламент), в рамках которой будут серьёзно расширены полномочия Высшего совета безопасности, то есть непосредственно Майи Санду, готовится самая настоящая диктатура.
Депутат Олеся Стамате, экс-глава парламентской комиссии по юридическим вопросам, обратила внимание, что упраздняется принцип членства в совете ex officio, то есть автоматически вместе с назначением на должность, например, премьера, министра или генпрокурора.
В новой редакции Санду получит возможность включить в совет кого посчитает нужным, назначений автоматически в силу должности не будет вообще, а потому не имеют смысла и объяснения главы государства, что в ВСБ решения принимаются голосованием, а не по единоличному усмотрению президентки.
Теперь Санду утвердит в Совбез Валеру Паша, Оазу Нантоя, Лилиана Карпа, свою веришоару, свою маму и Кодруца — и они проголосуют за любое решение, которое по новой редакции станет обязательным для всех органов власти республики.
Причем, трактовка безопасности настолько в законе широка, что Санду будет напрямую вмешиваться в любую сферу жизни государства. И это явно противоречит европейским практикам — лишь в шести из 27 стран-членов Евросоюза у советов безопасности есть право принятия обязывающих решений. И это еще более явно противоречит конституционному принципу парламентской республики.
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