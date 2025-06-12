«Америка превыше всего»: Пентагон начал пересмотр альянса с англосаксами-сателлитами

Британское правительство осторожно отреагировало на новость о пересмотре в США, заявив: «Аукус — это знаковое партнерство в области безопасности и обороны с двумя нашими ближайшими союзниками. Это одно из самых стратегически важных партнерств за последние десятилетия, поддерживающее мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском и Евроатлантическом регионах, а также обеспечивающее рабочие места и экономический рост сообществ во всех трех странах. Понятно, что новая администрация захочет пересмотреть свой подход к такому важному партнерству, как это сделала Великобритания в прошлом году. Великобритания продолжит тесно сотрудничать с США и Австралией на всех уровнях, чтобы максимально использовать преимущества и возможности, которые предоставляет Аукцион для наших трех стран».