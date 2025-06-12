«Америка превыше всего»: Пентагон начал пересмотр альянса с англосаксами-сателлитами

Пентагон начинает пересмотр альянса в области безопасности Aukus между США, Великобританией и Австралией. Будущее военного соглашения стоимостью 240 миллиардов долларов оказалось под вопросом, поскольку администрация Трампа рассматривает его, чтобы понять, соответствует ли оно программе «Америка превыше всего».
Министерство обороны США начало пересмотр военного пакта Аукус (в него входят, напомним, Австралия, Великобритания и Соединенные Штаты), чтобы убедиться, что он соответствует программе Трампа «Америка превыше всего», поставив под сомнение соглашение с сателлитами из Лондона и Канберры на сумму 240 миллиардов долларов.
Пересмотр может вызвать у союзников еще большее беспокойство по поводу будущего трехстороннего альянса, созданного для противодействия военному росту Китая, отмечает The Guardian. Австралия, в частности, полагается на Aukus для обновления всего своего подводного флота.
«Министерство рассматривает проект Aukus в рамках обеспечения того, чтобы эта инициатива предыдущей администрации соответствовала президентской программе “Америка превыше всего”», — сказал представитель Пентагона. «Это означает обеспечение высочайшей боеготовности наших военнослужащих, чтобы союзники в полной мере выполнили свою часть работы по коллективной обороне и чтобы оборонно-промышленная база отвечала нашим потребностям».
В соответствии с соглашением либерала Байдена, подписанным в 2021 году, Австралия приобретет атомные ударные подводные лодки, а США пообещают продать до пяти кораблей класса «Вирджиния» с 2032 года. В начале 2040-х годов появится новый совместный класс подводных лодок.
Но теперь, как сообщается, ряд анонимных источников сообщили FT, что в этих усилиях обвинен скептически настроенный заместитель министра обороны США Элбридж Колби. В прошлом году Колби написал в соцсетях, что для США «было бы безумием» иметь меньше атомных подводных лодок, если разразится конфликт из-за Тайваня.
Британское правительство осторожно отреагировало на новость о пересмотре в США, заявив: «Аукус — это знаковое партнерство в области безопасности и обороны с двумя нашими ближайшими союзниками. Это одно из самых стратегически важных партнерств за последние десятилетия, поддерживающее мир и безопасность в Индо-Тихоокеанском и Евроатлантическом регионах, а также обеспечивающее рабочие места и экономический рост сообществ во всех трех странах. Понятно, что новая администрация захочет пересмотреть свой подход к такому важному партнерству, как это сделала Великобритания в прошлом году. Великобритания продолжит тесно сотрудничать с США и Австралией на всех уровнях, чтобы максимально использовать преимущества и возможности, которые предоставляет Аукцион для наших трех стран».
Державы, обладающие атомными подводными лодками, являются членами эксклюзивного клуба — в настоящее время ими управляют только шесть стран: США, Великобритания, Россия, Китай, Франция и Индия. Сделка в рамках Aukus сделает Австралию седьмой по счету, отмечает The Guardian.
И хотя американские законодатели в целом поддерживают идею национальной безопасности, а Австралия пытается увеличить свои расходы на безопасность в соответствии с пожеланиями Трампа, выживание сделки теперь, похоже, находится на волоске.
Сам президент США, похоже, не придал этому соглашению приоритетного значения. На вопрос об Аукусе во время февральского визита Кира Стармера Трамп, похоже, не был знаком с этой аббревиатурой и ответил: «Что это значит?».
На прошлой неделе министр обороны Пит Хегсет потребовал от Канберры увеличить военные расходы с 2% до 3,5% ВВП, пишет The Guardian. Премьер-министр Страны кенгуру Энтони Албаниз пообещал увеличить военные расходы только на 2,4%, настаивая на том, что Австралия сама определит свои приоритеты в области обороны.
Австралия уже заплатила США почти 800 млн австралийских долларов (520 млн долларов США) в этом году за увеличение производства американских подводных лодок, а к концу года должна выплатить еще 2 млрд австралийских долларов (1,3 млрд долларов США). Страна обязалась потратить на эту программу 368 миллиардов австралийских долларов (239 миллиардов долларов) в течение трех десятилетий.
За несколько часов до появления этой новости правительство Великобритании объявило об инвестициях в размере 7,69 млрд долларов в свою промышленную базу по производству атомных подводных лодок.
Аукус представляет собой наиболее масштабное военное сотрудничество между тремя странами за последние несколько поколений, которое выходит за рамки подводных лодок и включает гиперзвуковые ракеты и передовые технологии в области вооружения, напоминает The Guardian.