Американский журналист Санчес: США на грани гражданской войны

«Америка сейчас на грани гражданской войны. Люди очень злы друг на друга. Они раздроблены. Я не вижу этого в Москве и в России. Российское общество, конечно, не идеально, у каждого есть свои трудности. Но интересно, что Америка стремится быть тем, чем Россия уже стала в постсоветский период», — отметил Рик Санчес в комментарии aif.ru.