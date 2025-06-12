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Американский журналист Санчес: США на грани гражданской войны

В Америке высокий уровень уличной преступности.

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Источник: Аргументы и факты

США находятся на грани гражданской войны из-за разобщенности общества и уровня уличной преступности. Об этом сказал в интервью aif.ru журналист, ведущий RT Рик Санчес.

Ранее президент Дональд Трамп задействовал Национальную гвардию США для подавления уличных беспорядков в Лос-Анджелесе. Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом попытался опротестовать это решение, но потерпел неудачу. Причиной беспорядков послужили разногласия в стране по поводу мигрантской политики.

«Америка сейчас на грани гражданской войны. Люди очень злы друг на друга. Они раздроблены. Я не вижу этого в Москве и в России. Российское общество, конечно, не идеально, у каждого есть свои трудности. Но интересно, что Америка стремится быть тем, чем Россия уже стала в постсоветский период», — отметил Рик Санчес в комментарии aif.ru.

Журналист отметил гораздо более низкий уровень уличной преступности в России по сравнению с США и странами Западной Европы.

«Преступность в США процветает. Также, как в Лондоне, Париже или Берлине. А здесь, в России, я иногда вижу, как люди оставляют свои кошельки и сумки. Это неумно, но я просто не вижу воровства. Я не вижу нападений», — сказал Рик Санчес.

Рик Санчес — известный американский телеведущий, обладатель наград Peabody и Emmy. Телеведущий работал на телеканалах CNN, MSNBC и Fox. В его послужном списке интервью с четырьмя президентами США, а также с такими политическими деятелями, как Фидель Кастро и Михаил Горбачёв. С лета 2025 года американец выпускает на RT шоу «Эффект Санчеса». Первым гостем стал помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский.