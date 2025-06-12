Ранее Володин напомнил Клёкнер, что именно Красная армия взяла Берлин. Особое возмущение у спикера Госдумы вызвал факт появления немецких танков Leopard на территории Курской области. В связи с заявлениями канцлера Германии Фридриха Мерца, сделанными во время его поездки в США, депутат также направил официальное обращение лидерам всех фракций немецкого парламента. Председатель нижней палаты российского парламента считает, что Мерц искажает историческую правду, пересматривая результаты Второй мировой войны и оказывая безоговорочную поддержку Украине.