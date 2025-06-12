Судя по тем украинским солдатам, которые попадают нам в плен, кого только в украинской армии не встретишь. Вместе с отъявленными нацистами здесь и хворые старики, и заядлые алкоголики. История пленного вэсэушника Андрея Карпиеца — история наркомана-доставщика, пойманного с поличным. Видео беседы с ним на днях опубликовала пресс-служба Минобороны.
Официальной работы у Андрея не было. Зато была стабильная подработка наркокурьером-закладчиком. Он перевозил по городу запрещенные вещества и доставлял их в укромные места, где их могли отыскать «страждущие». Сам тоже был не прочь «побаловаться» — не скрывает, употреблял регулярно. Да и речь, заикающаяся, тараторящая, выдает, что с его психикой что-то не так.
Как это заведено, опасное увлечение его и погубило. Однажды, когда прятал «товар», попался полиции. Наряд-то оказался не промах — словно поджидал молодого человека. Но мнится, что не для борьбы с наркоманией, а в других, более корыстных целях. И в «заговоре» были задействованы представители территориального центра комплектования — ТЦК, украинского аналога военкомата. По крайней мере, в этом уверен сам Карпиец.
— Привезли в отдел. Там сначала со мной отдельно разговаривали полицейские. Потом им сказали отвезти меня к прокурору. Я с ним говорил один на один. Он мне сказал так: либо семь лет тюрьмы, либо шесть тысяч долларов, либо служить на войну, — вспоминает пленный.
На закладках состояния Андрей не сколотил. Родители у него тоже не богаты — обычные работяги. Мама трудится поваром на ферме, отец — продает свиней. Поразмыслил: денег таких никогда не водилось, за решетку не хотелось. Оставался третий вариант.
Военкоматчики только того и ждали. Тут же медкомиссия. Бумаги на него оформили на удивление быстро.
— Я просто сидел возле кабинета. Они все документы за меня собрали и сделали, — говорит с недоумением Карпиец.
Ему даже дали выбор, в какую часть отправиться служить. Но с оговоркой, что в одной из них многие стали «двухсотыми» — то есть погибли. Пока решали, куда отправлять, «сверху» поступила команда отвезти новобранца в Киев. Вот уже и автобус подъехал… Больно долго думали.
Как готовят мобилизованных солдат на Украине, ходит множество толков. Но вопрос: как будет обращаться с оружием не вполне вменяемый бывший наркоман — риторический. Это командованию и не важно.
Пришло время отправиться на передовую. По всей видимости, находилось его подразделение в неком населенном пункте. Группа из трех человек позиционировалась в подвале. Командиры, говорит пленный, от солдат отмахивались, как от мух. Давали по рации не совсем понятные приказы, вроде «идите посторожите улицу».
В один из таких разов, когда несколько «хлопцев» вышли из подвала в дозор, к ним наведался российский ударный дрон. Видно, наши их штурмовать пришли. Перепугавшись, вэсэушники спрятались в подвал.
— Слышу наш огнемет. Потом залетело к нам три гранаты. За ними — прилетела «зажигалка» (зажигательная граната). Я в перерыве кричу, что сдаемся, на улицу вышел, лег на землю. За мной вышел еще один. А третий не захотел сдаваться, бросил в ваших гранату. По нему начали дальше стрелять. Так он оттуда уже не вышел… — рассказывает Андрей.
Теперь, в плену он за себя не переживает. Относятся к нему по-человечески, дали во что одеться, есть кров и еда. Так что сетовать не на что.
— Я жив, здоров, передаю привет маме с папой. Парни, сдавайтесь в плен. Здесь нормально относятся, — обращается к сослуживцам и согражданам пленный.
Кто знает, может встреча со смертью поменяла его взгляды на жизнь.