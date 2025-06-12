Закладчикам дорога на войну: бывший наркоман рассказал, как попал в ряды украинской армии

— Слышу наш огнемет. Потом залетело к нам три гранаты. За ними — прилетела «зажигалка» (зажигательная граната). Я в перерыве кричу, что сдаемся, на улицу вышел, лег на землю. За мной вышел еще один. А третий не захотел сдаваться, бросил в ваших гранату. По нему начали дальше стрелять. Так он оттуда уже не вышел… — рассказывает Андрей.