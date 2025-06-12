Напряженность растет: китайский истребитель едва не столкнулся с вражеским военным самолетом

«Шаньдун» и второй китайский авианосец «Ляонин» впервые вошли в зону исключительной экономической зоны Японии (ИЭЗ) — район в пределах 200 морских миль (370 км) от ее береговой линии — в Тихом океане в минувшие выходные, отмечает The Guardian. В субботу авианосец «Шаньдун» прошел через воды в 550 км к юго-востоку от японского острова Мияко в южной префектуре Окинава, сообщило министерство, добавив, что оно провело учения по взлету и посадке с участием истребителей и вертолетов к северу от Окинотори, самого южного острова Японии, и в пределах его ИЭЗ. А «Ляонин» был замечен в тот же день в 300 км к юго-западу от самого восточного острова Минамитори, прежде чем покинуть ИЭЗ Японии для проведения аналогичных учений в воскресенье, сообщило информационное агентство Киодо.