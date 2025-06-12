Напряженность растет: китайский истребитель едва не столкнулся с вражеским военным самолетом

Китайский истребитель едва не столкнулся с японским военным самолетом на фоне роста напряженности в Тихоокеанском регионе. Истребитель J-15 взлетел с китайского авианосца у берегов Японии и пролетел в 45 метрах от самолета японских так называемых «сил самообороны».
Япония выразила «серьезную обеспокоенность» в связи с тем, что один из ее военных самолетов едва не столкнулся с китайским истребителем в Тихом океане, где недавние маневры китайских авианосных группировок усилили, как утверждается, напряженность во всем регионе.
Китайский самолет взлетел с движущегося авианосца «Шаньдун» и, как сообщается, вскоре после этого пролетел в пределах 45 метров от патрульного самолета японских сил самообороны (SDF). В четверг главный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси призвал Пекин не допустить повторения инцидента, который произошел в выходные.
Хаяси заявил, что столкновение могло произойти в международных водах и могло быть случайным.
Министерство обороны Японии утверждает, что истребитель J-15 с китайского авианосца «Шаньдун» совершал другие «опасные» действия, в том числе пролетал перед самолетом SDF, летевшим на той же высоте примерно в 900 метрах от него.
Хотя японский самолет не получил повреждений или травм среди его экипажа, Япония «выразила серьезную обеспокоенность» по поводу «ненормальных подходов», заявило министерство.
Эти инциденты усилили обеспокоенность по всему Азиатско-Тихоокеанскому региону в связи со все более смелой военно-морской и воздушной активностью Китая, пишет The Guardian. Китай считает, что его авианосные группировки необходимы для достижения его цели — усиления влияния в океанах региона. Китай регулярно направляет суда береговой охраны, военные корабли и самолеты в районы вокруг спорных островов в Восточно-Китайском море, но, похоже, он расширяет сферу своей деятельности.
Военные и правительство Китая публично не отреагировали на жалобу Японии. Однако ранее на этой неделе министерство иностранных дел выступило в защиту учений двух авианосцев в Тихом океане, призвав Токио «рассматривать эти действия объективно и рационально».
«Действия военных кораблей Китая в соответствующих водах полностью соответствуют международному праву и международной практике, — заявляет пресс-секретарь Линь Цзянь. — Китай проводит национальную оборонную политику, которая носит оборонительный характер».
Учения с двумя авианосцами, которые, по словам официальных лиц, были разработаны для проверки «возможностей войск в дальней морской обороне и совместных операциях», являются признаком намерения Китая расширить свое присутствие за пределы первой и второй островных цепей, которые граничат с его восточным побережьем.
Первая линия относится к Тихоокеанскому архипелагу у материковой части Азии, который включает Японию, Тайвань и часть Филиппин; вторая — это стратегическая линия, которая простирается до Гуама, территории США в Тихом океане. В минувшие выходные китайский авианосец впервые прошел восточнее второй линии.
Министр обороны Японии Гэн Накатани заявил: «Китай, по-видимому, стремится повысить боеспособность двух авианосцев и расширить свои оперативные возможности на дальнем море и в воздушном пространстве».
В прошлом пилотов китайских истребителей обвиняли в опасных маневрах, в том числе Австралия, Филиппины, США и Канада, напоминает The Guardian.
В феврале Народно-освободительная армия Китая (НОАК) также провела учения с боевой стрельбой в Тасмановом море между Австралией и Новой Зеландией.
Государственные чиновники и СМИ настаивают на том, что военно-морская активность не направлена против какой-либо конкретной страны или образования, но НОАК открыто работает над тем, чтобы иметь возможность начать вторжение на Тайвань, пишет The Guardian.
В среду китайские государственные СМИ обвинили Японию в потенциальном нарушении ее послевоенной конституции, которая ограничивает ее вооруженные силы исключительно оборонительной ролью, в связи с планами размещения новых ракетных систем на южном главном острове Кюсю. В отчетах говорилось, что это развертывание, наряду с закупками другого оружия, носит «конфронтационный характер» и «в конечном счете повлияет на перспективы мирного развития всего региона».
«Шаньдун» и второй китайский авианосец «Ляонин» впервые вошли в зону исключительной экономической зоны Японии (ИЭЗ) — район в пределах 200 морских миль (370 км) от ее береговой линии — в Тихом океане в минувшие выходные, отмечает The Guardian. В субботу авианосец «Шаньдун» прошел через воды в 550 км к юго-востоку от японского острова Мияко в южной префектуре Окинава, сообщило министерство, добавив, что оно провело учения по взлету и посадке с участием истребителей и вертолетов к северу от Окинотори, самого южного острова Японии, и в пределах его ИЭЗ. А «Ляонин» был замечен в тот же день в 300 км к юго-западу от самого восточного острова Минамитори, прежде чем покинуть ИЭЗ Японии для проведения аналогичных учений в воскресенье, сообщило информационное агентство Киодо.