Песков: Россия примет участие в предстоящем саммите БРИКС

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу — Бразилии, России, Индии и Китаю — присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.