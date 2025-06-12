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Песков: Россия примет участие в предстоящем саммите БРИКС

МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/. Россия обязательно будет участвовать в саммите БРИКС, который пройдет в бразильском Рио-де-Жанейро 6—7 июля, сообщил ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: Михаил Синицын/ТАСС

«Россия — это член — основатель БРИКС. И, разумеется, участвует во всех процессах, во всех форматах», — сказал представитель Кремля, не уточнив, планируется ли очное участие президента РФ в предстоящем саммите.

Бразилия стала председателем БРИКС с 1 января. В 2024 году объединение возглавляла Россия, ключевым событием в период ее председательства стал саммит в Казани, который прошел 22—24 октября.

Группа БРИКС была основана в 2006 году. В 2011 году к первоначальному составу — Бразилии, России, Индии и Китаю — присоединилась Южно-Африканская Республика. Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты и Эфиопия стали полноправными участниками объединения с 1 января 2024 года. 6 января 2025 года к БРИКС в качестве полноправного участника присоединилась Индонезия.