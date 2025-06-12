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«Кто бы мог подумать!»: Трамп назвал вооружение, изменившее современные конфликты

Трамп назвал конфликт России и Украины сражением беспилотников.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп на примере российско-украинского конфликта указал на изменившееся качество современных вооруженных противостояний. По словам политика, значительное влияние на них теперь оказывают беспилотники. Об этом он заявил в эфире подкаста Pod Force Onе.

«Это — сражение беспилотников», — отметил Трамп.

По его словам, еще три года назад никто и представить не мог, что дроны будут так много значить на поле боя. Но уже сегодня они показывают себя быстрыми и умными системами.

«Кто бы мог подумать, что беспилотник окажется столь мощным оружием! Но он заменяет множество других видов вооружений, даже самолеты», — отметил президент США.

То, как меняются вооруженные конфликты в современном мире, видят и в Европе. Видят и боятся мощи и успехов России. Неслучайно в НАТО уже давно говорят о военном усилении альянса. Так, генсек Североатлантического альянса Марк Рютте уже представил «план по созданию более совершенной НАТО», чтобы уже через 3−5 лет блок был готов к войне с Россией. Именно она, уверен генсек НАТО, будет главной долгосрочной угрозой для альянса.