«Кто бы мог подумать!»: Трамп назвал вооружение, изменившее современные конфликты

То, как меняются вооруженные конфликты в современном мире, видят и в Европе. Видят и боятся мощи и успехов России. Неслучайно в НАТО уже давно говорят о военном усилении альянса. Так, генсек Североатлантического альянса Марк Рютте уже представил «план по созданию более совершенной НАТО», чтобы уже через 3−5 лет блок был готов к войне с Россией. Именно она, уверен генсек НАТО, будет главной долгосрочной угрозой для альянса.