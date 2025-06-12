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Захарова: Россия и КНДР обсуждают расширение географии авиасообщения

В связи с возобновлением прямого железнодорожного сообщения между РФ и КНДР, страны ведут переговоры о расширении авиационного сообщения.

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Источник: Комсомольская правда

Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика ведут переговоры о расширении авиационного сообщения между странами. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя недавнее возобновление железнодорожного сообщения по маршрутам Москва—Пхеньян и Хабаровск—Пхеньян.

Как отметила Захарова, текущие переговоры об увеличении количества авиамаршрутов свидетельствуют о динамичном развитии двустороннего сотрудничества в различных сферах.

«Ведутся переговоры и о расширении географии авиационного сообщения. Все это свидетельствует об активном расширении взаимовыгодных связей между Россией и КНДР в самых различных областях», — уточнила она.

Тем временем лидер КНДР Ким Чен Ын в специальной телеграмме поздравил народ РФ и президента страны Владимира Путина с Днем России, назвав российского лидера «самым близким товарищем».