США поздравили с Днем России впервые за три года: кто еще обратился к россиянам в этот день

В США, Белоруссии и КНДР поздравили россиян с национальным праздником.
День России, отмечаемый 12 июня, является одним из главных праздников в стране. Он берет начало с 1990-го года, когда был провозглашен приоритет законов РСФСР и Конституции над законодательными актами СССР. В связи с наступлением важной даты власти западных стран поздравили россиян и отметили развитие отношений с РФ. URA.RU в своем материале рассказывает, кто из мировых лидеров прислал телеграммы с поздравлениями и что в них содержится.
США.
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Госсекретарь США Марко Рубио поздравил граждан РФ с национальным праздником. В своей телеграмме он подчеркнул, что Вашингтон по-прежнему нацелен на развитие конструктивного диалога с Москвой для достижения устойчивого мира в текущем конфликте.
Штаты продолжают поддерживать российское общество в его стремлении к лучшему будущему. По словам главы Госдепа, урегулирование ситуации на Украине откроет новые перспективы для взаимовыгодного российско-американского сотрудничества.
Северная Корея.
Ким Чен Ын отметил крепкую дружбу между КНДР и РоссиейФото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru.
Глава КНДР Ким Чен Ын по случаю Дня России направил главе страны Владимиру Путину поздравление. В нем он выразил поддержку и назвал российского коллегу «самым близким товарищем». Кроме того, северокорейский лидер отметил, что политика Путина эффективно формирует будущее РФ, преодолевая внутренние и внешние вызовы. Ким Чен Ын уверен, что правительство и народ России в том же духе продолжат защищать свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность.
Говоря о двусторонних отношениях глава КНДР отметил, что дружба между Пекином и Москвой стала еще крепче на фоне боевого содружества между армиям двух стран. Эти отношения сегодня служат примером подлинного товарищества и союзничества.
«Корейско-российские отношения, завязанные и проверенные в условиях всяческих испытаний и вызовов истории, безостановочно будут продолжаться в период всестороннего развития, — такова незыблемая воля у меня и правительства нашей Республики. От всей души желаю Вам доброго здоровья и братскому российскому народу вечного успеха, благосостояния и процветания», — передает сайт Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) информацию из поздравления.
Республика Сербская.
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Президент Республики Сербской Милорад Додик поздравил Владимира Путина и россиян с национальным днем. В своем обращении он выразил благодарность и уважение гражданам РФ и подчеркнул дружественные отношения между двумя странами. Кроме того, Додик надеется на расширение двустороннего сотрудничества во всех сферах с Москвой в будущем.
«От имени граждан Республики Сербской и от своего имени, я сердечно поздравляю вас с 12 июня — Днем России, национальным праздником, символизирующим свободу, независимость и единство русского народа. Эта знаменательная дата дает возможность еще раз подчеркнуть достижения России, сильные традиции государственности, а также стремление к прогрессу, миру и стабильности», — говорится на официальном сайте главы республики.
Белоруссия.
Лукашенко пожелал Путину здоровья, а россиянам — процветания Фото: Владимир Андреев © URA.RU.
Президент Белорусии Александр Лукашенко также направил поздравительное письмо российскому коллеге Владимиру Путину. В нем содержатся пожелания крепкого здоровья и успехов в политической работе. А россиянам Лукашенко пожелал мира и процветания. Он подчеркнул, что РФ отстаивает свои национальные интересы на международной арене, выступая за формирование справедливого мирового порядка. При этом россияне сохраняют сплоченность в укреплении мощи и независимости страны.
«Российская Федерация является государством с огромной территорией, уникальными природными богатствами и неисчерпаемым человеческим потенциалом. Ее многовековая история полна великих свершений и побед, которыми российский народ может по праву гордиться», — передает агентство БЕЛТА информацию из документа.
Кроме того, белорусский президент акцентировал внимание на значимости развития союзнических и стратегических связей между Минском и Москвой, основанных на духовном единстве, общей исторической памяти и крепких традициях. Уточняется, что телеграммы по случаю праздника в Белоруссии направили не только главе РФ, но и председателю правительства Михаилу Мишустину, председателю Совфеда Валентине Матвиенко и председателю Госдумы Вячеславу Володину.
Казахстан.
Токаев отметил прочность двусторонних отношений с РФФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев также направил Путину телеграмму по случаю праздника. В ней он акцентировал внимание на прочности двусторонних отношений двух стран, которые характеризуются высоким уровнем дружбы и добрососедства. Подобное, по словам Токаева, полностью соответствует принципам стратегического партнерства и союзнического взаимодействия.
Помимо этого, глава Казахстана пожелал Владимиру Путину успехов в государственной работе, а россиянам — дальнейшего благополучия и процветания. Текст телеграммы размещен на официальном сайте казахстанского лидера.
Узбекистан.
Мирзиеев и Путин обсудили прошедший инвестиционный форум Фото: Пресс-служба президента Узбекистана.
Накануне Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. В ходе беседы узбекский лидер сердечно поздравил российского коллегу и граждан страны с предстоящим Днем России.
Кроме того, Путин и Мирзиеев обсудили вопросы, связанные с реализацией совместных экономических и энергетических проектов. Отдельное внимание было уделено итогам IV Ташкентского международного инвестиционного форума, в работе которого приняла участие делегация России. Оба лидера отметили успешность мероприятия и выразили готовность к развитию двустороннего сотрудничества, передает пресс-служба Кремля в telegram-канале.