США поздравили с Днем России впервые за три года: кто еще обратился к россиянам в этот день

День России, отмечаемый 12 июня, является одним из главных праздников в стране. Он берет начало с 1990-го года, когда был провозглашен приоритет законов РСФСР и Конституции над законодательными актами СССР. В связи с наступлением важной даты власти западных стран поздравили россиян и отметили развитие отношений с РФ. URA.RU в своем материале рассказывает, кто из мировых лидеров прислал телеграммы с поздравлениями и что в них содержится.