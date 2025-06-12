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Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России

Президент России поздравил патриарха всея Руси и пожелал ему успехов.

Как создавалась новая Россия
Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Соответствующий текст опубликован на сайте РПЦ.

По словам главы государства, любовь к Родине и ответственность за ее будущее помогают преодолевать испытания и добиваться намеченных задач.

«Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России. Мы гордимся великой историей Отечества, грандиозными свершениями нашего народа.. Желаю Вам успехов и всего самого доброго», — говорится в письме российского лидера.

Тем временем, президент Республики Сербской Милорад Додик обратился к жителям России с поздравлением. Он охарактеризовал этот день как символ свободы, независимости и единства. Соответствующее поздравление опубликовали на сайте президента Республики.

Напомним, 12 июня отмечается День России, во многих субъектах страны пройдут праздничные мероприятия.