Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Кирилла с Днем России

Президент России Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. Соответствующий текст опубликован на сайте РПЦ.
По словам главы государства, любовь к Родине и ответственность за ее будущее помогают преодолевать испытания и добиваться намеченных задач.
«Ваше Святейшество! Поздравляю Вас с Днем России. Мы гордимся великой историей Отечества, грандиозными свершениями нашего народа.. Желаю Вам успехов и всего самого доброго», — говорится в письме российского лидера.
Тем временем, президент Республики Сербской Милорад Додик обратился к жителям России с поздравлением. Он охарактеризовал этот день как символ свободы, независимости и единства. Соответствующее поздравление опубликовали на сайте президента Республики.
Напомним, 12 июня отмечается День России, во многих субъектах страны пройдут праздничные мероприятия.