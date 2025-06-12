Прорыв в будущее: лидеры Крыма поздравили граждан с Днем России

«Сегодняшний праздник был рожден в непростые годы. Но Россия вернулась к себе, отбросила ложные идеалы и ценности, которые нам пытался навязывать Запад, и еще раз доказала всему миру свою способность к возрождению, обновлению и развитию. Отстояла свой суверенитет, укрепила военную и экономическую мощь, совершила настоящий прорыв в будущее», — написал он в своем Telegram-канале.
Сегодня за это будущее сражаются наши воины на фронтах специальной военной операции, добавил глава республики.
«Вся страна сплотилась вокруг нашего президента и Вооруженных сил. Мы уверены, что Победа будет за нами. Что наша Родина выйдет из любых испытаний еще более сильной, могучей и прекрасной», — добавил Аксенов.
Председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов в свою очередь отметил, что Россия является государством-цивилизацией. Страна «окончательно порвала с эпохой поиска своего места в чужом доме и приступает к наведению порядка в своем», подчеркнул он.
По словам политика, годы «бесплодных попыток добиться от Запада признания нас своими ушли в прошлое».
«Запад доходчиво продемонстрировал нам, как он относится к России, к русским, к нашему языку и культуре. Все это для него не является ценностью, а вот для нас это — основа нашего духовного и физического существования. И мы будем все это отстаивать и развивать всеми доступными нам средствами», — написал Константинов в своем Telegram-канале.
12 июня отмечается День России. Праздник символизирует рождение современной Российской Федерации, национальное единство, становление страны как самостоятельного, независимого и демократического государства.
В этот день в 1990 году Первый съезд народных депутатов РСФСР утвердил Декларацию о государственном суверенитете. В документе закреплялись равные права политических партий и общественных объединений, принцип разделения властей на законодательную, исполнительную и судебную, а также приоритет Конституции РСФСР на территории республики. Через год, 12 июня 1991 года, прошли первые всенародные президентские выборы, на которых победил Борис Ельцин.
С 1992 года 12 июня объявлено праздничным днем, а в 1994 году праздник стал государственным. Первоначально он назывался так — День принятия Декларации о государственном суверенитете, но в обиходе прижилось название День независимости России.
В 1998 году президент Ельцин распорядился упростить и «очеловечить» название праздника, предложив в качестве варианта День России. Официально это название закрепилось только в 2002 году, со вступлением в силу нового Трудового кодекса.