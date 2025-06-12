Прорыв в будущее: лидеры Крыма поздравили граждан с Днем России

«Запад доходчиво продемонстрировал нам, как он относится к России, к русским, к нашему языку и культуре. Все это для него не является ценностью, а вот для нас это — основа нашего духовного и физического существования. И мы будем все это отстаивать и развивать всеми доступными нам средствами», — написал Константинов в своем Telegram-канале.