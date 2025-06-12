Tagesschau: министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев

Министр обороны Германии Борис Писториус 12 июня прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщил немецкий новостной портал Tagesschau.
По информации журналистов, глава ведомства планирует изучить ситуацию на Украине и обсудить военные поставки киевскому режиму.
Перед отъездом в Киев Писториус заявил, что Германия сделает всё, чтобы усилить позиции украинской стороны перед возможными будущими переговорами с Россией.
Напомним, 4 июня министр обороны ФРГ отметил, что через несколько недель ВСУ получат от Германии первое дальнобойное оружие. По его словам, это вооружение якобы было «произведено на Украине» при содействии Берлина.