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Tagesschau: министр обороны Германии Писториус прибыл в Киев

Министр обороны ФРГ в рамках визита в Киев намерен изучить ситуацию на Украине и обсудить военные поставки.

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Источник: Аргументы и факты

Министр обороны Германии Борис Писториус 12 июня прибыл в Киев с необъявленным визитом, сообщил немецкий новостной портал Tagesschau.

По информации журналистов, глава ведомства планирует изучить ситуацию на Украине и обсудить военные поставки киевскому режиму.

Перед отъездом в Киев Писториус заявил, что Германия сделает всё, чтобы усилить позиции украинской стороны перед возможными будущими переговорами с Россией.

Напомним, 4 июня министр обороны ФРГ отметил, что через несколько недель ВСУ получат от Германии первое дальнобойное оружие. По его словам, это вооружение якобы было «произведено на Украине» при содействии Берлина.