Путин обратился к патриарху Кириллу

Путин пожелал Патриарху Кириллу успехов и всего самого доброго.
Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. В письме он отметил, что сплочению граждан и преодолению трудностей способствуют патриотизм и преданность традициям. Кроме того, российский лидер пожелал патриарху успехов.
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«Ваше Святейшество! Поздравляю вас с Днем России. Мы гордимся великой историей Отечества, грандиозными свершениями нашего народа. Верность заветам предков, любовь к Родине, ответственность за ее будущее вдохновляют нас сегодня, помогают вместе преодолевать испытания», — говорится в обращении Путина. Оно опубликовано на сайте РПЦ.
Ранее северокорейский лидер Ким Чен Ын направил Владимиру Путину телеграмму с поздравлениями, передает «Общественная служба новостей». Он назвал российского лидера «самым близким товарищем» и отметил, что двусторонние отношения Пекина и Москвы служат примером подлинного союзничества.