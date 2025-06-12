В Кремле рассказали об участии России в саммите БРИКС

«Россия — это член — основатель БРИКС. И, разумеется, участвует во всех процессах, во всех форматах», — заявил официальный представитель Кремля в ходе беседы с ТАСС. Однако он не сообщил, будет ли президент РФ Владимир Путин лично присутствовать на предстоящем саммите.