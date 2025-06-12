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В Кремле рассказали об участии России в саммите БРИКС

Россия будет присутствовать на саммите БРИКС, который запланирован на 6−7 июля в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Как создавалась новая Россия

Песков не уточнил, примет ли Путин очное участие в саммите БРИКС.

Россия будет присутствовать на саммите БРИКС, который запланирован на 6−7 июля в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия — это член — основатель БРИКС. И, разумеется, участвует во всех процессах, во всех форматах», — заявил официальный представитель Кремля в ходе беседы с ТАСС. Однако он не сообщил, будет ли президент РФ Владимир Путин лично присутствовать на предстоящем саммите.

Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что для БРИКС важно сформировать собственную климатическую повестку. По его словам, дипломатия предполагает сотрудничество с крупными державами и создание эффективной системы защиты окружающей среды, передает RT.