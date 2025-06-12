В Кремле рассказали об участии России в саммите БРИКС

Песков не уточнил, примет ли Путин очное участие в саммите БРИКС.
Россия будет присутствовать на саммите БРИКС, который запланирован на 6−7 июля в бразильском Рио-де-Жанейро. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Россия — это член — основатель БРИКС. И, разумеется, участвует во всех процессах, во всех форматах», — заявил официальный представитель Кремля в ходе беседы с ТАСС. Однако он не сообщил, будет ли президент РФ Владимир Путин лично присутствовать на предстоящем саммите.
Ранее ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отметил, что для БРИКС важно сформировать собственную климатическую повестку. По его словам, дипломатия предполагает сотрудничество с крупными державами и создание эффективной системы защиты окружающей среды, передает RT.