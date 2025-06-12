Рик Санчес: Зеленский пожизненно останется под надзором Ми-6

«Я думаю, это будет вполне комфортная жизнь в Великобритании под жестким надзором Ми-6. Вилла у побережья Уэльса или в Шотландии. Или, может быть, большая квартира в Лондоне с 10 комнатами, предоставленная его благодетелями. Я думаю, у него уже сейчас есть сбережения на случай, если ему придется бежать с Украины», — сказал Рик Санчес aif.ru.