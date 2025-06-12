Американский журналист Рик Санчес рассказал aif.ru, какая судьба ждет Зеленского после окончания конфликта на Украине. Потеряв власть экс-президент Украины уедет из страны и будет находится под пожизненным присмотром британской спецслужбы Ми-6, предположил ведущий RT.
«Я думаю, это будет вполне комфортная жизнь в Великобритании под жестким надзором Ми-6. Вилла у побережья Уэльса или в Шотландии. Или, может быть, большая квартира в Лондоне с 10 комнатами, предоставленная его благодетелями. Я думаю, у него уже сейчас есть сбережения на случай, если ему придется бежать с Украины», — сказал Рик Санчес aif.ru.
По словам журналиста, в том случае, если Зеленский выйдет из переговорного процесса, президенту США Дональду Трампу будет проще вести диалог с Россией.
С лета 2025 года Рик Санчес выпускает на RT авторскую программу «Эффект Санчеса». Первым гостем стал помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский.