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Рик Санчес: Зеленский пожизненно останется под надзором Ми-6

Американский журналист сказал, какая судьба ждет Зеленского после потери власти.

Как создавалась новая Россия
Источник: Аргументы и факты

Американский журналист Рик Санчес рассказал aif.ru, какая судьба ждет Зеленского после окончания конфликта на Украине. Потеряв власть экс-президент Украины уедет из страны и будет находится под пожизненным присмотром британской спецслужбы Ми-6, предположил ведущий RT.

«Я думаю, это будет вполне комфортная жизнь в Великобритании под жестким надзором Ми-6. Вилла у побережья Уэльса или в Шотландии. Или, может быть, большая квартира в Лондоне с 10 комнатами, предоставленная его благодетелями. Я думаю, у него уже сейчас есть сбережения на случай, если ему придется бежать с Украины», — сказал Рик Санчес aif.ru.

По словам журналиста, в том случае, если Зеленский выйдет из переговорного процесса, президенту США Дональду Трампу будет проще вести диалог с Россией.

С лета 2025 года Рик Санчес выпускает на RT авторскую программу «Эффект Санчеса». Первым гостем стал помощник президента РФ и глава переговорной группы Владимир Мединский.