Выявить слабое звено: эксперты рассказали о проблемах борьбы с авиаконтрабандой на Украину

На дня ФСБ России сообщила о том, что сорвала контрабанду вертолетных запчастей на Украину. Масштаб деятельности контрабандистов впечатляет: ВСУ могли получить крайне нужных запчастей к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на 400 млн рублей. Этого бы хватило для того, чтобы восстановить работоспособность четырех вертолетов. Оказывается, украинские спецслужбы целенаправленно работают над тем, чтобы организовать нелегальные поставки авиазапчастей из РФ на Украину.
Все дело в том, что украинские ВВС или, как они сами себя называют, «повитряные» силы Украины до сих пор летают в основном на самолетах и вертолетах, произведенных на российских авиазаводах. И хотя наша ПВО и ракетные войска существенно уменьшили в украинских ВВС парк самолетов МиГ-29, Су-24, Су-25, Су-27, а также вертолетов Ми-8, Ми-24, какое-то их количество еще используется по предназначению.
Но эта техника нуждается в ремонте и запчастях. ВСУ испытывают острую потребность в запчастях для ремонта своей авиатехники. А те же вертолеты собираются в Казани, Улан-Удэ, Ростове-на-Дону, там же производятся и запчасти к ним.
Ясно, что через заводские заборы такие запчасти не перебросишь и с территории завода не украдешь. Потому-то киевским спецслужба и пришлось разрабатывать целую схему, как заполучить искомые запчасти. И здесь не обошлось без помощи иностранных фирм и спецслужб.
По данным ФСБ РФ, группу контрабандистов из шести человек (граждане РФ, Украины и стран Ближнего Востока) координировала подданная иностранного государства из-за рубежа. Они собирались легально закупить и переправить за рубеж новые комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17, чтобы потом они оказались на Украине.
ФСБ России отмечает: попытки добыть в России вооружение и военную технику для Киева управляются зарубежными спецслужбами и носят масштабный характер. Так, с октября 2023 года пресечено 236 фактов незаконного вывоза из России беспилотников, оптического и другого оборудования.
Как рассказал «МК» специалист в области военно-технического сотрудничества, в принципе, в России отработан механизм контроля военного экспорта и предусмотрены меры, чтобы наше оружие не попадало недружественным, а тем более враждебным странам. Тем не менее, проблема контроля за тем, где, в конечно итоге, оказывается российский военный экспорт, как показывает практика, есть.
Дело в том, что слишком велико в мире количество желающих подзаработать на контрабанде. Сотни, если не тысячи фирм по всему миру, готовы закупить в России нужные детали, а затем перепродать их на Украину. Тем более, что платят за это, как правило, западные спонсоры киевского режима — американцы или европейцы.
В этих условиях, отметил эксперт, очень важна роль Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), которая должна работать в тесной связке со Службой внешней разведки, Федеральной службой безопасности, МВД и Росгвардией. Кроме того, к подготовке контрактов по линии оружейного экспорта обязательно надо привлекать Финмониторинг и службы таможенного и финансового контроля.
Только так, по оценке эксперта, можно выявлять и ликвидировать слабые звенья в системе военно-технического сотрудничества.
Как сказал «МК» эксперт-аналитик по безопасности и антитеррору Станислав Веселов, «для борьбы с контрабандой авиазапчастей необходимо ужесточить контроль за их производством, импортом и распространением».
— Государственные органы должны сотрудничать с производителями и дистрибьюторами. Также важно развивать системы мониторинга и контроля за авиационным рынком, чтобы своевременно выявлять и пресекать попытки контрабанды, — заключил он.