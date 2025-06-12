Выявить слабое звено: эксперты рассказали о проблемах борьбы с авиаконтрабандой на Украину

Все дело в том, что украинские ВВС или, как они сами себя называют, «повитряные» силы Украины до сих пор летают в основном на самолетах и вертолетах, произведенных на российских авиазаводах. И хотя наша ПВО и ракетные войска существенно уменьшили в украинских ВВС парк самолетов МиГ-29, Су-24, Су-25, Су-27, а также вертолетов Ми-8, Ми-24, какое-то их количество еще используется по предназначению.