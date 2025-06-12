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Отец Илона Маска заявил о кризисе доверия к американским СМИ

Эррол Маск, отец известного предпринимателя Илона Маска, сделал резкое заявление о состоянии американских средств массовой информации.

Как создавалась новая Россия

Эррол Маск, отец известного предпринимателя Илона Маска, сделал резкое заявление о состоянии американских средств массовой информации. В интервью Рику Санчесу на RT, фрагмент которого опубликован в телеграм-канале издания, он заявил, что крупнейшие телеканалы США, включая CNN, NBC и BBC, полностью утратили доверие аудитории.

«Это можно назвать революцией… Никто не обращает на них ни малейшего внимания», — сказал Маск-старший. Он добавил: «Ноль внимания. Они просто сотрясают воздух», — подчеркнул отец американского предпринимателя. По его словам, зрители в США настолько разочарованы контентом этих СМИ, что могут смотреть их трансляции без звука — «просто чтобы двигалась картинка».

Заявление Эррола Маска прозвучало на фоне растущей поляризации американского медиапространства и усиления конкуренции с альтернативными источниками информации, включая социальные сети и независимые платформы. Его слова перекликаются с позицией сына, Илона Маска, который неоднократно критиковал традиционные СМИ и приобрел одну из социальных сетей, чтобы обеспечить свободу слова в цифровом пространстве.

Эксперты отмечают, что подобные оценки отражают общий тренд снижения доверия к главным медиа в США, особенно среди молодой аудитории.

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