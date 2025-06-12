Отец Илона Маска заявил о кризисе доверия к американским СМИ

«Это можно назвать революцией… Никто не обращает на них ни малейшего внимания», — сказал Маск-старший. Он добавил: «Ноль внимания. Они просто сотрясают воздух», — подчеркнул отец американского предпринимателя. По его словам, зрители в США настолько разочарованы контентом этих СМИ, что могут смотреть их трансляции без звука — «просто чтобы двигалась картинка».