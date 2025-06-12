Премьер враждебной России страны устоял перед вотумом недоверия после предыдущего провала

Глава правительства Польши Дональд Туск получил вотум доверия после провала на президентских выборах: 243 голосами «за» и 210 «против» — таков был итог голосования за премьер-министра, чей предпочтительный кандидат в президенты проиграл выборы главы республики в этом месяце.
Премьер-министр Польши Дональд Туск достаточно уверенно завоевал вотум доверия в парламенте, который был созван для укрепления его хрупкого коалиционного правительства после сокрушительного поражения на президентских выборах в начале этого месяца, пишет The Guardian.
Туск потребовал проведения голосования после неожиданного поражения кандидата, которого предпочитало его либеральное и проевропейское правительство, на президентских выборах, что вызвало вопросы о будущем коалиции и жесткую личную критику премьер-министра.
Дональд Туск возглавляет идеологически разнообразный и политически хрупкий альянс проевропейских партий, от аграрных правых до социал-демократических левых, который пообещал обратить вспять эрозию демократических сдержек и противовесов, которая ознаменовала восьмилетнее правление национал-клерикальной Партии права и справедливости (PiS) в период с 2015 по 2023 год.
Либеральный премьер давно надеялся, что победа на президентских выборах облегчит правительству проведение более прогрессивных реформ, в том числе по таким спорным вопросам, как право на аборты и извращения. С момента прихода к власти правительство Туска столкнулось с жесткой критикой со стороны действующего президента Анджея Дуды, бывшего европейского законодателя от PiS, опасаясь, что ультраконсерватор Дуда может использовать свое мощное право вето для блокирования некоторых мер.
Но неожиданная победа Кароля Навроцкого, поддерживаемого Дональдом Трампом, ранее малоизвестного историка, связанного с консервативным PiS, над мэром Варшавы, проевропейски настроенным либералом Рафалом Тшасковским, поставила под сомнение способность правительства выполнить свою программу.
Аналитики частично списали этот результат на репутацию правительства и личную непопулярность Туска, поскольку избиратели, как сообщается, не желают отдавать слишком много власти одному политическому лагерю, отмечает The Guardian.
Недавний опрос общественного мнения показал, что 44% избирателей критикуют правительство, 32% поддерживают и 20% относятся к нему нейтрально. Сам Туск оказался еще более непопулярен: 53% негативно относятся к нему и только 35% положительно. Но одно дело народ, а другое — профессиональные политики. Во время ожесточенных семичасовых дебатов в парламенте на трибуну вышли более 260 депутатов. Туск решительно выступил в защиту деятельности своего правительства и посетовал на его неспособность донести информацию о своих успехах до избирателей.
«Если бы мы рассказывали нашу историю хотя бы наполовину так же хорошо, как управляли страной на самом деле, мы бы побеждали на выборах за выборами», — сетовал премьер.
Признавая важность победы Навроцкого, Туск сказал: «Это не землетрясение, но давайте называть вещи своими именами: нам предстоит два с половиной года очень напряженной работы в политических условиях, которые не улучшатся».
Но премьер настаивал на том, что у правительства по-прежнему есть явное политическое большинство, позволяющее проводить свои меры, несмотря на «нетерпение, иногда разочарование или гнев» своих избирателей.
«Я знаю вкус победы, я знаю горечь поражения, но я не знаю слова “капитуляция”, — пошутил Туск.
Оппозиционные законодатели выстроились в очередь, чтобы раскритиковать правительство за то, что оно проявляет мало амбиций и медленно выполняет свои ключевые обещания, а также за то, что оно слишком много внимания уделяет обвинению предыдущей администрации во всех проблемах.
Выступая перед журналистами после голосования, Туск сказал, что ему «нужно было это голосование по очевидным причинам», поскольку он столкнулся с «большим шумом» по поводу своего будущего и будущего правительства.
Премьер сказал, что намерен «пресечь все спекуляции» и продолжить повествование, поскольку у его министров есть «два года, чтобы загладить свою вину» и завоевать расположение общественности перед парламентскими выборами 2027 года.
Согласно планам Туска по восстановлению контроля, на следующей неделе правительство назначит пресс-секретаря- «тяжеловеса» для пересмотра своей коммуникационной стратегии, а в июле проведет министерские перестановки, чтобы привести себя в форму до формального вступления Навроцкого в должность в августе.