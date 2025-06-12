Премьер враждебной России страны устоял перед вотумом недоверия после предыдущего провала

Недавний опрос общественного мнения показал, что 44% избирателей критикуют правительство, 32% поддерживают и 20% относятся к нему нейтрально. Сам Туск оказался еще более непопулярен: 53% негативно относятся к нему и только 35% положительно. Но одно дело народ, а другое — профессиональные политики. Во время ожесточенных семичасовых дебатов в парламенте на трибуну вышли более 260 депутатов. Туск решительно выступил в защиту деятельности своего правительства и посетовал на его неспособность донести информацию о своих успехах до избирателей.