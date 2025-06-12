Каракалпакстан станет центром зеленой энергетики, агропроизводства и туризма

Мы изучили все: от стартовых условий до конкурентных преимуществ региона, и разработали четкую дорожную карту. Несмотря на текущие вызовы, потенциал у Каракалпакстана огромный.
По словам Нуриева, основной упор делается на четыре направления: энергетику, промышленность, сельское хозяйство и туризм. Уже разрабатывают проекты по производству более 10 ГВт ветряной энергии — это превратит регион в энергоэкспортера внутри страны и снизит стоимость электроэнергии. Для промышленных предприятий предусмотрена «Зеленая кластерная зона» в Кунградском районе с налоговыми и энергетическими льготами — 90% энергии там будет из возобновляемых источников.
Сельское хозяйство будет ориентировано на переработку и животноводство. Ожидают, что производство мяса и молока за 10 лет утроится. Развитие новых для Каракалпакстана культур, таких как кунжут и маш, поможет выйти на экспортные рынки Турции и Саудовской Аравии.
Что касается сферы туризма, то здесь уже подписаны соглашения с международными операторами.
Мы верим, что число туристов вырастет на 50%, а вместе с этим продолжительность их пребывания и расходы.
Завершая выступление, он подчеркнул три главных преимущества региона: дешевую зеленую энергию, выгодную локацию для энергоемкого производства и стремительное развитие агропромышленного комплекса.