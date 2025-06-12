Каракалпакстан станет центром зеленой энергетики, агропроизводства и туризма

По словам Нуриева, основной упор делается на четыре направления: энергетику, промышленность, сельское хозяйство и туризм. Уже разрабатывают проекты по производству более 10 ГВт ветряной энергии — это превратит регион в энергоэкспортера внутри страны и снизит стоимость электроэнергии. Для промышленных предприятий предусмотрена «Зеленая кластерная зона» в Кунградском районе с налоговыми и энергетическими льготами — 90% энергии там будет из возобновляемых источников.