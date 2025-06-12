Алиев поздравил Путина с Днем России

«Народы Азербайджана и России испокон веков связывают традиционно тесные отношения дружбы, добрососедства и взаимоподдержки. Сегодня эти добрые традиции создают надежный фундамент для всестороннего развития наших межгосударственных связей и углубления сотрудничества по широкому спектру вопросов», — отмечается в послании Алиева российскому президенту по случаю государственного праздника.
Алиев выразил уверенность, что в интересах двух дружественных народов и стран и впредь будут прилагаться усилия для укрепления отношений и наращивания многопланового взаимодействия в духе стратегического партнерства и союзничества.