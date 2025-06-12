Токаев провел встречу со спикерами парламентов стран — участниц ТюркПА

В 2024 году ВВП нашей страны достиг 290 млрд долларов, а в пересчете на душу населения этот показатель составил 14 тыс. долларов. Однако нам предстоит решить еще немало проблем, для чего принимается целый ряд конкретных мер. В настоящее время ведется активная работа по реализации крупных инфраструктурных проектов, масштабной цифровизации, внедрению искусственного интеллекта, комплексной поддержке сельского хозяйства, повышению потенциала транспортно-логистической сферы. В этом году ожидается рост экономики более чем на 5 процентов. Для достижения этих целей очень важно укреплять эффективное сотрудничество с тюркскими странами.