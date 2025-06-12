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Узбекистан и Афганистан укрепят договорно-правовую базу сотрудничества

ТАШКЕНТ, 12 июн — Sputnik. Шавкат Мирзиёев отметил важность дальнейшего укрепления договорно-правовой базы экономического и инвестиционного сотрудничества Узбекистана и Афганистана, сообщает пресс-служба президента РУз.

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Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

Глава республики принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, участвующего в мероприятиях четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума.

Министр передал узбекскому лидеру приветствия руководства Афганистана.

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и аграрной сферах, а также в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.

Также они отметили активизацию деловых контактов, рост объемов взаимного товарооборота, числа совместных предприятий, регулярное проведение бизнес-миссий и выставок с участием компаний двух стран, успешную работу Международного торгового центра в Термезе, открытие в мае этого года торговых домов в Кабуле и Мазари-Шарифе.

Глава Узбекистана подчеркнул важность дальнейшего укрепления договорно-правовой базы экономического и инвестиционного сотрудничества.

говорится в сообщении

Также речь шла о необходимости скорейшего строительства Промышленного центра «Хайратон» и размещения в нем мощностей по выпуску фармпродукции, мебели, текстиля, стройматериалов, по переработке сельхозпродукции.

Выражена поддержка реализации таких крупных региональных инфраструктурных проектов, как строительство Трансафганской железной дороги и линии электропередач «Сурхан — Пули — Хумри».

говорится в сообщении