Узбекистан и Афганистан укрепят договорно-правовую базу сотрудничества

Также они отметили активизацию деловых контактов, рост объемов взаимного товарооборота, числа совместных предприятий, регулярное проведение бизнес-миссий и выставок с участием компаний двух стран, успешную работу Международного торгового центра в Термезе, открытие в мае этого года торговых домов в Кабуле и Мазари-Шарифе.