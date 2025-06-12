Узбекистан и Афганистан укрепят договорно-правовую базу сотрудничества

Глава республики принял исполняющего обязанности министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, участвующего в мероприятиях четвертого Ташкентского международного инвестиционного форума.
Министр передал узбекскому лидеру приветствия руководства Афганистана.
Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего расширения взаимодействия в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической и аграрной сферах, а также в области геологоразведки и добычи полезных ископаемых.
Также они отметили активизацию деловых контактов, рост объемов взаимного товарооборота, числа совместных предприятий, регулярное проведение бизнес-миссий и выставок с участием компаний двух стран, успешную работу Международного торгового центра в Термезе, открытие в мае этого года торговых домов в Кабуле и Мазари-Шарифе.
Глава Узбекистана подчеркнул важность дальнейшего укрепления договорно-правовой базы экономического и инвестиционного сотрудничества.
Также речь шла о необходимости скорейшего строительства Промышленного центра «Хайратон» и размещения в нем мощностей по выпуску фармпродукции, мебели, текстиля, стройматериалов, по переработке сельхозпродукции.
Выражена поддержка реализации таких крупных региональных инфраструктурных проектов, как строительство Трансафганской железной дороги и линии электропередач «Сурхан — Пули — Хумри».