Лукашенко собрал Администрацию президента на совещание по политике Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет в четверг, 12 июня, совещание с Администрацией президента, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В телеграм-канале «Пул Первого» сказали, что совещание белорусского лидера 12 июня будет проходить в прямом эфире белорусского телевидения.
— Сегодня у Первого — политический штаб, — подчеркнули в телеграм-канале.
Также уточнили, что в совещании будет участвовать руководство Администрации президента, помощники президента по областям, начальники главных управлений.
Отмечается, что 12 июня белорусский президент скажет тезисы для главного политического блока страны.
Напомним, первое совещание Александр Лукашенко с новым правительством состоялось в прямом эфире белорусского ТВ.
Ранее Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем России 12 июня, сказав о сплочении россиян.
Накануне президент Беларуси ввел ответственность торговых сетей за отсутствие в магазинах плодоовощной продукции в межсезонный период.
И также глава Беларуси уточнил порядок увольнения военнослужащих с военной службы.