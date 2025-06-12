"Если Молдова окажется в руках России, то под угрозой будут Бухарест, Одесса и вся Европа! Если Украина проиграет, поверьте, Россия не остановится в Молдове! Текущая поддержка — медленная, фрагментированная, нерешительная. Она недостаточна и никогда не была достаточной, — Майя Санду,
Кто на ком стоял? Потрудитесь излагать ваши мысли яснее, — пишет экс-премьер Влад Филат.
Страхи… Их нам прививают с детства: «Не гладь, укусит», «Съешь кашу, а то не вырастешь», «Не бегай, упадешь», «Не задерживайся, а то плохие ребята побьют», «Не веди себя так, а то злой дядя заберет». Баба-яга, бармалей, бабайка, леший, серый волк, домовой.
Кто напуган, тот наполовину повержен.
И вот уже тебе страшно остаться одному в очереди в магазине, когда мама вернулась к проволочной корзине за сине-белым пакетом сливок, а твоя очередь всё ближе и ближе… Страшнее только миф о том, что от проглоченной жвачки слипается кишечник и нужно срочно делать операцию.
Так нас неспешно подводят к страшилкам для взрослых, еще более ужасным, но от этого не менее эффективным: ЕС заморозит финансирование, закроет границы, аннулирует визы, отправит всех наших сограждан домой.
Потом — нишевые: не Путин, а Кремль (мало ли), гибридная война, танки, дроны, чеченцы, сербы, черногорцы и т. д. Кстати, на прошлой неделе Майя Санду, забыв о своем старом заклинании, как ни в чем не бывало, встретилась с президентом Черногории Яковом Милатовичем.
И непременно limited edition — домотканый молдавский хоррор для мэтров хоррора из Брюсселя: если не мы, то Молдова достанется России!
Так бабушка всё пугала внучку: если выбрасывать в окно волосы с расчески, их найдет птичка, положит к себе в гнездо — и голова будет болеть.
Судя по всему, этим не совсем женщинам и не совсем мужчинам нужен правильный заговор от теории заговора.
Можно по-разному относиться к Брюсселю — городу, который одной рукой помешивает самый сладкий в мире горький шоколад, а другой учит новую Европу старой демократии.
В 1885 году было признано право Бельгии на Конго.
Для контроля над работниками плантаций была создана жандармерия «Общественные силы».
В качестве наказания за неисполнение плана работ жителям Конго отрубали кисти рук. В зверствах проявляли усердие не только бельгийские офицеры, но и местные рядовые солдаты, почувствовавшие свою власть по отношению к бесправным соотечественникам.
«Независимые журналистские расследования», печатавшиеся в бельгийских газетах тех лет объясняли геноцид, как реакцию на жестокие нравы самих конголезцев: в стране в те времена всё ещё процветало людоедство.
За 20 лет население страны сократилось почти вдвое, то есть, погибло около 10 млн человек.
Совсем недавно госпожа президент заговорила о европейской, суверенной и свободной Молдове.
Вчера Майя Санду повторила свой причудливый оксюморон и пригласила граждан принять участие в Марше суверенитета, который состоится 23 июня и будет организован в память о Декларации о суверенитете, принятой 35 лет назад.
«Европейская», «суверенная», «свободная» — три взаимоисключающих слова.
При вступлении в ЕС страна обязана делегировать большую часть своего суверенитета Брюсселю, что означает немедленное ограничение свобод. Дальше — хуже.
На языке глобалистов суверенитет — это пророссийская изоляция.
Следовательно, 23 июня Марш суверенитета будет о европейской, пророссийской, изолированной Молдове.
Тяжело одной, со страхом правды в сердце, над пропастью, во лжи. Во лжи — сермяжной, посконной, суконной — как суверенная, европейская, а главное, свободная Молдова".
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