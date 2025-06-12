Музей страха имени Майи Санду: Что потеряет Молдова при вступлении в ЕС, и зачем изолированной стране Марш суверенитета

И вот уже тебе страшно остаться одному в очереди в магазине, когда мама вернулась к проволочной корзине за сине-белым пакетом сливок, а твоя очередь всё ближе и ближе… Страшнее только миф о том, что от проглоченной жвачки слипается кишечник и нужно срочно делать операцию.