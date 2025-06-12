Лукашенко о работе с кадрами: к отбору кандидатов надо подходить принципиально и жестко

Работу с кадрами Александр Лукашенко назвал главным направлением деятельности Администрации Президента. «Как в советские времена говорили, “конек партии — кадры”, — сказал он.
«Формируем каждый год, обновляем кадровые резервы, а кандидатов на должность, как только открывается вакансия, ищем долго и находим не сразу. Даже в кадровый реестр главы государства», — заметил Александр Лукашенко.
По его словам, допускаются факты внесения Президенту недостаточно проработанных кадровых предложений. «Администрация Президента должна принципиально, жестко подходить к отбору предлагаемых кандидатов. Кадровые ошибки недопустимы, — подчеркнул белорусский лидер. — Вы своими щупальцами должны видеть кадры в целом, начиная от колхозов, совхозов и заканчивая самым высоким уровнем. Но обсуждать предложения для внесения Президенту вы должны коллективно. Я вас просто предупреждаю, что ответственность будет повышаться за кадровые назначения. Есть хороший руководитель — есть результат. Нет руководителя — результата нет».