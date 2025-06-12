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Лукашенко о работе с кадрами: к отбору кандидатов надо подходить принципиально и жестко

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко требует принципиально и жестко подходить к отбору кадров. Такую задачу глава государства поставил 12 июня на совещании с руководством Администрации Президента, передает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

Работу с кадрами Александр Лукашенко назвал главным направлением деятельности Администрации Президента. «Как в советские времена говорили, “конек партии — кадры”, — сказал он.

«Формируем каждый год, обновляем кадровые резервы, а кандидатов на должность, как только открывается вакансия, ищем долго и находим не сразу. Даже в кадровый реестр главы государства», — заметил Александр Лукашенко.

По его словам, допускаются факты внесения Президенту недостаточно проработанных кадровых предложений. «Администрация Президента должна принципиально, жестко подходить к отбору предлагаемых кандидатов. Кадровые ошибки недопустимы, — подчеркнул белорусский лидер. — Вы своими щупальцами должны видеть кадры в целом, начиная от колхозов, совхозов и заканчивая самым высоким уровнем. Но обсуждать предложения для внесения Президенту вы должны коллективно. Я вас просто предупреждаю, что ответственность будет повышаться за кадровые назначения. Есть хороший руководитель — есть результат. Нет руководителя — результата нет».