Лукашенко потребовал выстроить четкую идеологическую работу в стране

«Когда-то все прятались от этого термина, но мною было жестко введено понятие “идеология”. Как видите, сегодня все заговорили об идеологии, даже американцы. От этого уходить не надо: никто ничего лучше не придумал, как обозначить процесс всяких преобразований, целей и так далее, положенных на бумагу, в голове человека. Но земных. Не так, как это было в советские времена: все стремились построить коммунизм, но никто не знал, что это такое», — отметил Александр Лукашенко.
Результаты деятельности идеологической вертикали Президентом не единожды подвергались критике. «Мы принимали разные решения, но у нас здесь очень много формализма», — обратил внимание глава государства.
«Ваша работа — это “горячая сковородка”. Лукашенко собрал совещание с руководством Администрации Президента Лукашенко о работе с кадрами: к отбору кандидатов надо подходить принципиально и жестко Лукашенко напомнил Администрации Президента о проблеме избыточности законодательства.
Он потребовал уходить от формальных подходов и не проводить встречи и собрания ради галочки. Важно, по словам Президента, не сколько собрано слушателей в зале, а какая часть людей вынесла для себя что-то полезное во время организованного мероприятия.
«Надо выстроить четкую идеологическую работу в стране. Не надо стремиться проводить побольше каких-то совещаний, заседаний, форумов. Принимая то или иное решение, подумайте, во что это обойдется. Это дорого», — подчеркнул Александр Лукашенко.
В этом плане Президент также поручил обратить серьезнейшее внимание на командирование должностных лиц. По его мнению, не все командировки могут быть оправданы с финансовой точки зрения, поэтому здесь необходимо навести порядок. «Я подписал (командировку. — Прим. БЕЛТА) министру, допустим. А за министром целый же хвост едет. Поэтому железно возьмите на жесткий контроль и предупредите премьер-министра, который вносит предложения, и других. Это огромные деньги, — обратил внимание белорусский лидер. — У нас и за Президентом целая кавалькада. Давайте с небес будем опускаться на землю. Поэтому приводите все в порядок, не глядя ни на личности, ни на ранги».
В апреле глава государства подписал Директиву № 12 «О реализации основ идеологии белорусского государства». Документ призван вывести идеологическую работу на качественно новый уровень. Однако Александр Лукашенко считает, что работу руководства Администрации Президента в этом направлении захлестнула текучка.
Не пытайтесь формально подходить к тем или иным вопросам. Принципиальнейшим образом прорабатывайте их, — поручил Президент. — Нам надо укреплять кадровый состав идеологической вертикали, переформатировать информационно-разъяснительную работу с населением, освободить идеологов от несвойственных функций".
«Телевизор — это хорошо, интернет мы начали завоевывать. Но всегда — с первого дня говорю — надо общаться с людьми. Надо с ними с глазу на глаз разговаривать. Люди это уважают, ценят», — добавил белорусский лидер.