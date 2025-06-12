Лукашенко потребовал выстроить четкую идеологическую работу в стране

«Когда-то все прятались от этого термина, но мною было жестко введено понятие “идеология”. Как видите, сегодня все заговорили об идеологии, даже американцы. От этого уходить не надо: никто ничего лучше не придумал, как обозначить процесс всяких преобразований, целей и так далее, положенных на бумагу, в голове человека. Но земных. Не так, как это было в советские времена: все стремились построить коммунизм, но никто не знал, что это такое», — отметил Александр Лукашенко.